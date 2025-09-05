快訊

加快接班布局？前北韓軍人稱金正恩「難活過50歲」再10年是極限

台鹽綠能弊案傳喚掛名董事 蘇坤煌胞妹認月薪「是給哥哥的顧問費」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，傳喚前台綠總經理蘇坤煌的胞妹及鴻暉國際負責人蘇俊仁的胞弟作證，2人均遭借名在鴻暉擔任股東及董事，蘇坤煌妹妹作證，曾收到鴻暉股利42萬元，並把錢領出來轉交給蘇坤煌，晁暘每月入帳2萬多元薪水，她認為，是給哥哥的顧問費。

台南地院合議庭下午傳喚蘇坤煌胞妹、蘇俊仁胞弟及鴻暉國際專案管理部廖姓經理3人，並採隔離詢問。被告蘇俊仁及台鹽前副總經理郭政瑋2人到庭。

蘇坤煌胞妹在鴻暉國際及晁暘2公司掛名股東、董事，她在鴻暉成立初期是發起人之一，也擔任董事。她說，胞兄有提到借名擔任董事一事，但不記得那間公司，鴻暉發起人會議上議事錄上的簽名，不是她簽的，有提供胞兄相關證件使用。期間，她的帳戶有筆42萬入帳，詢問胞兄後是鴻暉所發的股利，「他叫我領出來，他會處理」她說。

去年10月間檢方偵訊時，她指稱晁暘每月仍入帳2萬多元薪水。「哥哥安排的」她認為，是給哥哥的顧問費，她確是有在晁暘工作，曾介紹友人親戚的魚塭資訊給小倩（戴妤倩）。任期期間曾閉關修行，薪水照付，她認為，給哥哥的顧問費，以薪水名義給她，供自己使用。

蘇俊仁胞弟也被當作鴻暉的董事，他表示，2021年進鴻暉負責魚塭養殖及品管等工作之後，上網查公司資訊時，才知道他是公司的董事，但2016年間鴻暉成立那段時間，應該有提供相關證件供二哥使用。

他表示，鴻暉確有從事土地開發工作，入職後在高雄辦公室曾目睹下包土開人員大吵大鬧，因為土地開發過程太過複雜，也曾向二哥反映過。他說，聽說台綠開發綠能10個有5個是失敗的，公司曾遭電商求償上億元。

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，傳喚前台綠總經理蘇坤煌的胞妹、鴻暉國際負責人蘇俊仁的胞弟等人作證。圖／本報資料照片
台鹽綠能弊案今下午開庭審理，傳喚前台綠總經理蘇坤煌的胞妹、鴻暉國際負責人蘇俊仁的胞弟等人作證。圖／本報資料照片

薪水 弊案 台鹽綠能

