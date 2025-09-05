防堵虛擬幣洗錢 法務部與金管會啟動跨部會合作機制

調查局近年積極偵辦虛擬資產犯罪，多次查獲不法集團利用泰達幣協助詐團洗錢，包括Finding U實體幣店案、北台灣假個人幣商案，同時揭露詐團與黑幫、非法博弈及地下通匯業者，藉由虛擬資產跨境流通與穩定幣特性進行洗錢；調查局另將防線前移，加入金管會召集的「虛擬資產打詐工作小組」，共同研議修訂洗錢防制法與虛擬資產服務法草案，全面提升打詐能量。

調查局另偵辦不法集團自行發行「垃圾幣」、「空氣幣」，例如「搞錢要緊」詐欺團利用DEXTBNB幣吸金詐財，顯示虛擬資產犯罪樣態不斷翻新，從中扣押泰達幣逾371萬顆，市值約台幣11億1353萬元，防堵不法集團取得及享用犯罪所得。

為因應虛擬資產遭詐欺集團濫用，金管會與法務部9月5日啟動「跨部會虛擬資產合作機制」，責成所屬單位檢查局、銀行局、證期局、創新處等金融監理機關，以及台灣高檢署、調查局等執法體系專業菁英，邀請櫃檯買賣中心清查虛擬資產高手，以研討會方式，共同針對虛擬資產的行政管理、法令規範、業務檢查及犯罪偵查實務等議題，進行全方位交流。