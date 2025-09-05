竹市副議長余邦彥疑涉土資場弊案無保請回 檢方不服提抗告

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹市議會副議長余邦彥疑似涉入土資場弊案，新竹地檢署率縣調站人員前天上午赴余邦彥住家、服務處及副議長辦公室3處搜索，經檢察官聲請羈押禁見，昨晚法官諭知余無保請回。新竹地檢署不服，今天提出抗告。

由於新竹市議會將在下周一起開臨時會，預計開議5天，依地方制度法第51條規定，直轄市議員、縣 (市) 議員、鄉 (鎮、市) 民代表除現行犯、通緝犯外，在會期內，非經直轄市議會、縣 (市) 議會、鄉 (鎮、市) 民代表會之同意，不得逮捕或拘禁。因此，檢察官收到裁定書後，今天提出抗告。

據了解，檢調原調查新竹某土資場，蒐證發現該場負責人多次與余邦彥聯繫，調查發現該土資場有數百萬元金流去向不明，負責人辯稱已全數花用，但檢方在余邦彥帳戶中，發現一筆金額相符的金流紀錄，扯出案外案。

檢察官訊問後，認定余涉違反貪汙治罪條例聲押；新竹地院昨晚諭知無保請回，余邦彥昨晚面對記者搖頭不語，快步離去。余的律師黃敬唐表示，因偵查不公開，不便透露案情，但法官了解卷證及調查後，未發現檢察官所指涉的貪汙犯行。

新竹市議會副議長余邦彥疑涉入棄土場弊案遭聲押，地院昨晚諭知無保請回。記者郭政芬／攝影
