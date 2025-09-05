彰化小貨車撞死左轉騎士 駕駛反應時間不足判無罪

陳男駕駛小貨車行經彰化社頭員集路一處交叉路口時，和許男機車相撞，許男重傷不治，陳男涉犯過失致死罪；不過法官認為，許男騎機車瞬間左轉，陳男反應時間太短，因此判無罪。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，民國113年8月31日陳男駕駛小貨車沿彰化社頭鄉員集路由北往南行駛，行經員集路1段428巷交叉路口時，同一時間許男騎機車準備向左轉騎入員集路1段428巷，與小貨車相撞，許男被撞後，有創傷性雙側硬腦膜下出血、蜘蛛膜下腔出血等傷害，送醫急救仍因傷勢過重不治。

陳男涉犯刑法過失致死罪遭台灣彰化地方檢察署起訴，案件送彰化地院審理，被告辯稱被害人騎機車瞬間左轉，他看到時已來不及煞車，且開車時專注前面車道，沒有注意被害人是否有在他的右前方；陳男的律師也說，根據美國研究報告，車禍反應時間至少需1.6秒，但被告發現機車時的反應時間只有1.2秒。

地院法官審理此案時，除調出路口監視器畫面，確認被害人車輛進入車道，準備左轉時至兩車發生碰撞時間在2秒內，案件送交通部公路局車輛行車事故鑑定覆議會確認，貨車必須約在3.5秒前發現機車準備進入快車道提前左轉，並開始緊急煞車，才能避免碰撞。

判決書說明，難認定被告有足夠反應時間及距離採取有效的迴避措施，難以將被害人遭撞擊死亡結果歸責於被告，因此判決無罪，全案仍可上訴。