台中環保局爆貪汙...垃圾車裝GPS立功 檢廉行動未完案情提前遭曝光
台中市環保局爆發貪汙弊案，時任北屯區張姓清潔隊員和擔任白手套的張姓男子勾結，由其仲業私下幫其他業者載垃圾免除清運成本。台中地檢昨發動搜索，未料檢廉政行動尚未收尾，環保局昨卻在檢察官聲押被告前就發出新聞稿曝光案情，疑似急於自清卻踩到偵查不公開紅線。
台中市環保局昨主動發出新聞稿，表示透過GPS行車軌跡查核及行動車影像雲端紀錄等科技監管，查獲北屯區張姓等7名隊員涉嫌長期違法收運垃圾，並揭露垃圾車偏離路線142次、張員跨區偏移20次，暗中幫收垃圾，還將不法所得分給其他駕駛、送高粱酒等案情核心。
環保局新聞稿發出後，有不少媒體陸續報導，事後疑發現檢方、廉政署中調組偵辦行動尚未收尾，除緊急下架新聞稿外，也要求媒體下架新聞。
據了解，檢察官昨指揮中調組搜索，帶回相關人等，複訊至今天清晨6點多才訊畢後，將張姓隊員、張姓白手套依貪汙等罪嫌向法院聲請羈押。
在檢方今晨聲押前，環保局昨天就搶先發新聞稿揭露案情，除疑有違反偵查不公開疑慮，有熟悉貪瀆案件的檢調直言，萬一仍有向上偵辦線索，卻遭提前曝光恐有串證疑慮，嚴重影響偵辦作為外，也不禁質疑環保局搶發新聞動機，是急於自清，還是有其他目的？
直至今中午12點多，中檢確認執行完畢、聲押2名被告才發出新聞稿，表示本案經檢察官黃鈺雯指揮，查獲環保局北屯區張姓清潔隊員2021年起和張姓業者，私自收取清運費用，並接受非法廢棄物代收業者委託清除、處理廢棄物，使業者規避台中市府訂廢棄物代清除、處理費用，而圖利業者。
檢方昨4日指揮廉政署中調組、調查局航業處，兵分16路搜索約談14人到案，複訊後將2名張男依貪汙違背職務行為收受賄賂、對主管事務圖利、非法清除、處理廢棄物等罪，犯嫌重大有逃亡串證之虞，向法院聲押禁見，其餘陳姓隊員等5人2至5萬元交保。
