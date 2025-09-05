快訊

校園濫訴「零成本」恐加劇大缺師 老師為自保選擇冷漠

稱「手握坐牢關鍵證據」 士檢指揮內湖警方通知江祖平到案

傳聞再起！外媒點名黃仁勳可能出手收購聯發科

聽新聞
0:00 / 0:00

台中環保局爆貪汙...垃圾車裝GPS立功 檢廉行動未完案情提前遭曝光

聯合報／ 記者曾健祐趙容萱／台中即時報導

台中市環保局爆發貪汙弊案，時任北屯區張姓清潔隊員和擔任白手套的張姓男子勾結，由其仲業私下幫其他業者載垃圾免除清運成本。台中地檢昨發動搜索，未料檢廉政行動尚未收尾，環保局昨卻在檢察官聲押被告前就發出新聞稿曝光案情，疑似急於自清卻踩到偵查不公開紅線。

台中市環保局昨主動發出新聞稿，表示透過GPS行車軌跡查核及行動車影像雲端紀錄等科技監管，查獲北屯區張姓等7名隊員涉嫌長期違法收運垃圾，並揭露垃圾車偏離路線142次、張員跨區偏移20次，暗中幫收垃圾，還將不法所得分給其他駕駛、送高粱酒等案情核心。

環保局新聞稿發出後，有不少媒體陸續報導，事後疑發現檢方、廉政署中調組偵辦行動尚未收尾，除緊急下架新聞稿外，也要求媒體下架新聞。

據了解，檢察官昨指揮中調組搜索，帶回相關人等，複訊至今天清晨6點多才訊畢後，將張姓隊員、張姓白手套依貪汙等罪嫌向法院聲請羈押。

在檢方今晨聲押前，環保局昨天就搶先發新聞稿揭露案情，除疑有違反偵查不公開疑慮，有熟悉貪瀆案件的檢調直言，萬一仍有向上偵辦線索，卻遭提前曝光恐有串證疑慮，嚴重影響偵辦作為外，也不禁質疑環保局搶發新聞動機，是急於自清，還是有其他目的？

直至今中午12點多，中檢確認執行完畢、聲押2名被告才發出新聞稿，表示本案經檢察官黃鈺雯指揮，查獲環保局北屯區張姓清潔隊員2021年起和張姓業者，私自收取清運費用，並接受非法廢棄物代收業者委託清除、處理廢棄物，使業者規避台中市府訂廢棄物代清除、處理費用，而圖利業者。

檢方昨4日指揮廉政署中調組、調查局航業處，兵分16路搜索約談14人到案，複訊後將2名張男依貪汙違背職務行為收受賄賂、對主管事務圖利、非法清除、處理廢棄物等罪，犯嫌重大有逃亡串證之虞，向法院聲押禁見，其餘陳姓隊員等5人2至5萬元交保。

台中環保局透過「清潔車即時衛星定位系統」抓到隊員涉及不法移送檢方偵辦。圖／環保局提供
台中環保局透過「清潔車即時衛星定位系統」抓到隊員涉及不法移送檢方偵辦。圖／環保局提供
台中環保局透過「清潔車即時衛星定位系統」抓到隊員涉及不法移送檢方偵辦。圖／環保局提供
台中環保局透過「清潔車即時衛星定位系統」抓到隊員涉及不法移送檢方偵辦。圖／環保局提供
台中環保局透過「清潔車即時衛星定位系統」抓到隊員涉及不法移送檢方偵辦。圖／環保局提供
台中環保局透過「清潔車即時衛星定位系統」抓到隊員涉及不法移送檢方偵辦。圖／環保局提供

貪汙 環保局 廢棄物 垃圾車

延伸閱讀

新豐垃圾掩埋場起火...怪手開挖中 環保局警示煙霧影響範圍

北市綠能示範場被爆是違建 搬新家實測發電量「差很大」

成功嶺士官欠債300萬 侵占軍方7萬公款…犯貪汙重罪下場曝

不實醫材採購詐3377萬 北榮醫師、醫檢師等5人貪汙等罪起訴

相關新聞

投顧公司負責人非法吸金8億元！逃亡12年後返台 二審被判8年7月

女子黃碧芬假冒美國銀行亞洲代理名義成立投顧公司，招募27名營業員，全台吸金新台幣超過8億，檢方依涉銀行法起訴後，雲林地院...

台中環保局爆貪汙...垃圾車裝GPS立功 檢廉行動未完案情提前遭曝光

台中市環保局爆發貪汙弊案，時任北屯區張姓清潔隊員和擔任白手套的張姓男子勾結，由其仲業私下幫其他業者載垃圾免除清運成本。台...

閃兵繳錢就能卸責？法院斥錯誤觀念 不歸國役男判6月刑

台中21歲林姓男子役齡卻不接受徵兵，和父母定居荷蘭未歸，在台祖父也直言「之後應該也不會回國了」。法院審酌，林妨害兵役公平...

他車牌註銷一路衰！買偽造被抓又偷別車牌掛上 代價13萬

林姓男子的機車因未按時投保強制責任險車牌遭註銷，加油時遇警被扣走車牌，他花3千元購買偽造其中的車牌，被警查獲後，林男又去...

曾禁止「旁聽抄筆記」…台中地院法官今未阻止 順利開完準備程序

台中地方法院國民法庭8月審理殺人案時，審判長唐中興禁止旁聽的記者「抄寫」開庭內容，該項訴訟指揮令法界譁然，不少法官質疑過...

欠320萬…他帶雙刀砍死債主再剃光頭躲查緝 判無期徒刑定讞

男子蔡穎徽經營餐廳不善向林姓男子借款320萬元，他還不出錢又懷疑林忌於自己的餐廳而萌生殺意，持番刀、藍波刀狂砍林的頭、胸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。