替代役男屢蹺班 12次擅離職役嘉院判拘役40天
在嘉義市西區區公所擔任替代役男的夏姓男子從今年2月6日起至5月23日共12次擅離職役，經嘉義市府函送法辦，檢方起訴，嘉義地院判處拘役40天，可易科罰金，全案仍可上訴。
判決書內容提到，夏姓男子從去年9月起在嘉義市西區區公所擔任替代役男，他從今年2月6日起至5月23日共12次擅離職役，每次離役時數從1小時到33小時不等，累計時數達187小時。
案經嘉義市政府依違反替代役實施條例函送偵辦，夏男在偵查中坦承不諱。
法院審酌，夏姓男子身為替代役役男，本應遵守所屬單位的命令及相關管理規範，忠實履行其服兵役的憲法上義務，竟無故擅離替代役職役逾7日，對於役政管理秩序所生的危害程度等情狀。
法院依法判處夏男拘役40天，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，全案可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言