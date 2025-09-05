替代役男屢蹺班 12次擅離職役嘉院判拘役40天

在嘉義市西區區公所擔任替代役男的夏姓男子從今年2月6日起至5月23日共12次擅離職役，經嘉義市府函送法辦，檢方起訴，嘉義地院判處拘役40天，可易科罰金，全案仍可上訴。

判決書內容提到，夏姓男子從去年9月起在嘉義市西區區公所擔任替代役男，他從今年2月6日起至5月23日共12次擅離職役，每次離役時數從1小時到33小時不等，累計時數達187小時。

案經嘉義市政府依違反替代役實施條例函送偵辦，夏男在偵查中坦承不諱。

法院審酌，夏姓男子身為替代役役男，本應遵守所屬單位的命令及相關管理規範，忠實履行其服兵役的憲法上義務，竟無故擅離替代役職役逾7日，對於役政管理秩序所生的危害程度等情狀。

法院依法判處夏男拘役40天，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，全案可上訴。