快訊

應曉薇籌到錢了！交齊3千萬保金 17時赴法院戴電子腳環

江祖平控三立高層兒「心臟病藥偷換鎮定劑」性侵 學妹再爆曾遭騷擾

「這不是我的阿嬤！」新竹市立殯儀館誤燒遺體 家屬崩潰怒毆業者

替代役男屢蹺班 12次擅離職役嘉院判拘役40天

中央社／ 嘉義市5日電

嘉義市西區區公所擔任替代役男的夏姓男子從今年2月6日起至5月23日共12次擅離職役，經嘉義市府函送法辦，檢方起訴，嘉義地院判處拘役40天，可易科罰金，全案仍可上訴。

判決書內容提到，夏姓男子從去年9月起在嘉義市西區區公所擔任替代役男，他從今年2月6日起至5月23日共12次擅離職役，每次離役時數從1小時到33小時不等，累計時數達187小時。

案經嘉義市政府依違反替代役實施條例函送偵辦，夏男在偵查中坦承不諱。

法院審酌，夏姓男子身為替代役役男，本應遵守所屬單位的命令及相關管理規範，忠實履行其服兵役的憲法上義務，竟無故擅離替代役職役逾7日，對於役政管理秩序所生的危害程度等情狀。

法院依法判處夏男拘役40天，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，全案可上訴。

離職 嘉義 替代役男

延伸閱讀

彈性育嬰假115年上路 洪申翰：更有利企業留才

hololive Staff「小春」春先和香宣布將於九月底離職 結束四年任期

員工女兒在炸雞店哭鬧 老闆拿牌尺打她小腿2下被判拘役

「從小立志辦案」被龐大詐欺、濫訴案件消磨 女檢察官將卸下紫袍離職

相關新聞

台中環保局爆貪汙...垃圾車裝GPS立功 檢廉行動未完案情提前遭曝光

台中市環保局爆發貪汙弊案，時任北屯區張姓清潔隊員和擔任白手套的張姓男子勾結，由其仲業私下幫其他業者載垃圾免除清運成本。台...

投顧公司負責人非法吸金8億元！逃亡12年後返台 二審被判8年7月

女子黃碧芬假冒美國銀行亞洲代理名義成立投顧公司，招募27名營業員，全台吸金新台幣超過8億，檢方依涉銀行法起訴後，雲林地院...

閃兵繳錢就能卸責？法院斥錯誤觀念 不歸國役男判6月刑

台中21歲林姓男子役齡卻不接受徵兵，和父母定居荷蘭未歸，在台祖父也直言「之後應該也不會回國了」。法院審酌，林妨害兵役公平...

他車牌註銷一路衰！買偽造被抓又偷別車牌掛上 代價13萬

林姓男子的機車因未按時投保強制責任險車牌遭註銷，加油時遇警被扣走車牌，他花3千元購買偽造其中的車牌，被警查獲後，林男又去...

曾禁止「旁聽抄筆記」…台中地院法官今未阻止 順利開完準備程序

台中地方法院國民法庭8月審理殺人案時，審判長唐中興禁止旁聽的記者「抄寫」開庭內容，該項訴訟指揮令法界譁然，不少法官質疑過...

欠320萬…他帶雙刀砍死債主再剃光頭躲查緝 判無期徒刑定讞

男子蔡穎徽經營餐廳不善向林姓男子借款320萬元，他還不出錢又懷疑林忌於自己的餐廳而萌生殺意，持番刀、藍波刀狂砍林的頭、胸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。