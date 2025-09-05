投顧公司負責人非法吸金8億元！逃亡12年後返台 二審被判8年7月

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

女子黃碧芬假冒美國銀行亞洲代理名義成立投顧公司，招募27名營業員，全台吸金新台幣超過8億，檢方依涉銀行法起訴後，雲林地院審理時逃亡被通緝超過12年，直至今年初自行返台，一審被判刑8年半，檢方認受害金額有誤而上訴，二審改判8年7月，沒收犯罪所得2914萬多元。

檢警調查，黃女在台中開設未經立案的致盛國際顧問公司，偽造授權文件，與周姓男子佯稱「美商美利堅信託銀行基金」亞洲代理，吸收27名營業員在全台拓展業務。

該公司表面組織嚴謹，提供員工教育訓練，對外販賣「受益權證」，本金收100萬至500萬不等，信託期間1年8月，總孳息可達12%，期滿後取回本金。許多民眾被利誘投資，匯款到指定帳戶；營業員每成交一筆可抽3%佣金。

檢方據報後動員雲、彰兩縣上百名警力，兵分多路，逮捕黃女及營業員，查扣多台電腦主機和偽造文件，初步查出受害人達百餘人。據統計，共吸金5億8889萬多元、美元796萬多元，合計約新台幣8億3281萬多元。

檢方於2012年5月提起公訴，但黃女於雲林地院審理期間逃匿，並於同年11月間發布通緝。直至今年1月29日自行返台後緝獲，通緝期間超過12年3個月。同案被告周姓男子仍在通緝中。

雲林地院審理時，黃女坦承犯行且事證明確，法官認她非法經營銀行業務罪判刑8年6月，未扣案犯罪所得2061萬多元及美元27萬7697元，除應發還被害人或得請求損害賠償者外沒收。

檢察官上訴稱，有名陳姓被害人受損害金額除了已列70萬元外，另有美元3萬多元並未列計，原審所認定黃女招攬投資金額關於美元部分有錯誤，所認定應沒收、追徵不法犯罪所得關於美元部分也有錯誤。檢方也表示，黃女與告訴人、被害人均未達成和解或調解，原審量刑過輕。

台南高分院合議庭指出，依陳姓被害人的女兒所提出刑事聲請上訴狀及其檢附憑證，認黃女招攬投資金總計除新台幣為5億8889萬多元外，美元部分應為美元796萬多元，此為原審未及審酌。

合議庭表示，黃女因招攬投資人投資本案權證，可獲取報酬為投資人投資金額約3.5%，並有致盛公司自2009年2月至2010年10月間資金分流表可佐，黃女獲取佣金報酬關於美元部分應為美元27萬多元，此為原審未及審酌。關於被害人受害美元總金額部分既有增加，此為原審未及審酌。

因此，台南高分院撤銷改判，認黃女犯非法經營銀行業務罪判刑8年7月，未扣案犯罪所得2061萬多元及美元27萬8910元，除應發還被害人或得請求損害賠償者外沒收。

女子黃碧芬（中）偽造美國銀行業者授權書，組成假投資公司非法吸金8億元，全國各地上百人受害。圖／本報資料照　
