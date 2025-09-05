閃兵繳錢就能卸責？法院斥錯誤觀念 不歸國役男判6月刑

台中21歲林姓男子役齡卻不接受徵兵，和父母定居荷蘭未歸，在台祖父也直言「之後應該也不會回國了」。法院審酌，林妨害兵役公平性，就算他無前科是初犯，但為杜絕役男「出境只要繳錢就能緩刑」的錯誤認知，依妨害兵役罪判他6月，得易科罰金，但不得緩刑，可上訴。

檢方查，林男是2002年次役齡男子，2023年3月14日以短期觀光為由出境，最常不得逾4個月，直到同年8月8日南屯區公所公知他1個月內回國接受徵兵，催告公文寄送由林的祖父收受，後又寄徵兵檢查通知書，但林為避免徵兵，至今滯留海外未歸。

檢方因傳喚林男未到，林的祖父表示，有告知位在荷蘭的兒子，兒子應也有告知孫子，因孫子就學無法回台接受徵兵檢查，且兒子、媳婦和孫子都已取得荷蘭國籍，並稱「之後應該也不會回國了。」偵結依妨害兵役治罪條例將林男向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審理時，林男經辯護人辯稱，林取得荷蘭國籍，2023年1月30日著手申請荷蘭護照、僑民身分，因此先行申請荷蘭融入課程，也向南屯區公所申請以僑民身分列管，符合緩徵要件。

辯護人說，林年滿19歲後2023年2月曾短暫回來處理祖母喪事至3月再出國，而僑民返台滿1年後， 主管機關始須依法徵兵處理，故主管機關依法無須對他徵兵。

中院查，林2019年8月出境荷蘭，2023年2月回台，後又以短期觀光為由，同年3月14日出境，5月以僑居荷蘭身分加簽，南屯區公所6月才准許他申請僑民役男列管；法院認定，林男3月出境時，是以一般役男身分遭列管。

此外，林的祖父也說，收到徵兵公文有告訴兒子，但他們都沒處理。林的辯護人則說，林擔心歸國後，會因為本案不能出國。

法院認為，可見林主觀上已知有服兵役義務，仍逾期未歸國，主觀上有意圖避免徵兵處理，而經催告後仍未返國接受徵兵處理之犯行明確。