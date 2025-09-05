他車牌註銷一路衰！買偽造被抓又偷別車牌掛上 代價13萬

林姓男子的機車因未按時投保強制責任險車牌遭註銷，加油時遇警被扣走車牌，他花3千元購買偽造其中的車牌，被警查獲後，林男又去偷他人車牌掛上，再被警查獲送辦。法官依行使偽造特種文書、竊盜分別判林拘役40天、有期徒刑30天，如易科罰金得付13萬元。

基隆地院判決書指出，20歲林男的機車因未依時投保強制責任保險，113年5月7日遭註銷車牌，6月20日行經新北市一中油加油站時遭警查扣、車牌繳回監理機關。

林男去年8月間某日，請託不詳友人以3000元價格，在網路購得偽造機車車牌懸掛車行駛上路。林男的哥哥因收到違規罰單遭警方逕行告發，才發現林男懸掛的偽造車牌號碼與他的車牌相同，報警處理，警方同年11月13日查獲林男偽造車牌。

林男的偽造車牌被警扣走後，為繼續騎乘，去年12月初某日凌晨零時許，行經貢寮區仁和路旁，見游男的車停放路旁，涉嫌拆除竊取車牌再掛到自己的車上行駛，避免警方攔查。

游男發現車牌被竊後報警，警方今年1月7日晚間8時許，於貢寮區新港街攔獲林男懸掛失竊車牌行駛，依法送辦。

法官審理指出，林男正值青年，明知車牌遭扣後應循正當管道取回以繼續使用車輛，卻先後以網路訂購偽造車牌，使用偽造車牌遭查獲後，又竊取他人車牌懸掛。