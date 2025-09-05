快訊

曾禁止「旁聽抄筆記」…台中地院法官今未阻止 順利開完準備程序

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地方法院國民法庭8月審理殺人案時，審判長唐中興禁止旁聽的記者「抄寫」開庭內容，該項訴訟指揮令法界譁然，不少法官質疑過當且無理由；同案今再開庭，今除記者外也有不少學生到庭旁聽，唐今並未再下令禁止抄寫，順利終結準備程序，預計11月進審理。

中院8月1日審理洪姓男子涉嫌殺人案，唐中興訊問到一半，改問坐在旁聽席的記者身分，並表示「不要抄寫」，要求改「聆聽」，記者表明身分並詢問公開審理案件，記者未使用錄音、錄影器材，沒有干擾秩序，不能抄寫的理由為何？唐僅表示「請尊重。」

這項「訴訟指揮」在法界引起非議，有法官聞言狠酸「亂來！咱們有的法官還活在侏羅紀時代？」除此之外，司法院7月也才發函各院，指若無干擾訴訟程序，不應禁止抄寫。

台中地院當時則回應，訴訟關係人或旁聽人在不影響法庭秩序情況下記筆記，宜予容許，將持續對法官宣導有關訴訟指揮應予留意相關事項。

本案今天上午10點再開庭，唐中興與被告洪男及其辯護人、公訴檢察官，逐一確認審理計畫，包括之後調查證據範圍、方法及順序，還有科刑資料調查等。

另也再次確認本案爭點，包括洪男是否構成殺人、殺人未遂，或是傷害致死、過失致死，傷害，以及洪當時是否符合正當防衛，犯後有無構成自首減刑、刑法第59條情堪憫恕適用。

今開庭除記者旁聽，也有案件相關人、律師事務所人員，還包括數十位學生參訪到庭參訪，唐中興今並未如上次禁止在場人士抄寫，約1個小時開完準備程序庭，排定11月10日、11日及12日3天進入審理程序。

全案源於，洪男（32歲）和李女（51歲）2024年9月分手，李女認為洪應還她送的10多萬元及金飾，找到鄭姓男子出面討債。鄭男同年9月23日找高姓友人陪同，一早6點多到洪霧峰區住處發生衝突，洪激動拿料理刀，直接朝鄭、高揮砍、刺擊，釀高傷重死亡，檢方偵結依殺人罪嫌起訴洪。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

