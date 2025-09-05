欠320萬…他帶雙刀砍死債主再剃光頭躲查緝 判無期徒刑定讞

男子蔡穎徽經營餐廳不善向林姓男子借款320萬元，他還不出錢又懷疑林忌於自己的餐廳而萌生殺意，持番刀、藍波刀狂砍林的頭、胸部致死，再棄屍草地覆蓋瓜藤掩飾，他犯後逃至宮廟躲藏被逮，最高法院依殺人、攜帶兇器侵入住宅竊盜等罪判無期徒刑，褫奪公權終身定讞。

蔡穎徽和妻子一同在新北市經營餐廳，但因經營不善有資金缺口，經朋友介紹認識林姓男子，他於2017年至2019年陸續以妻子名義向林借款約320萬元，之後蔡無法承受債務疊加，也還不出每月支付林的4萬5000元利息，更懷疑林藉此覬覦自己的餐廳，而預謀殺人。

蔡2022年6月11日凌晨攜帶番刀、藍波刀、變裝衣物等，向妻子謊身體不適要就醫，待妻子開車載他去醫院後，他搭計程車、火車到花蓮，並轉換交通方式設定斷點躲避追查，下車後徒步到林住處旁的竹林等候，更換衣服後先持番刀猛砍林的後腦，林多次詢問「我哪裡得罪你（台語）」，蔡仍不罷手。

蔡再拿藍波刀猛刺林的頭部，林最終因顱骨骨折、顱內創傷性出血、血胸身亡，蔡將遺體拖到一旁草地，並以瓜藤覆蓋，企圖掩飾犯行，他換下作案衣物、沖洗血跡，再闖入林的住處翻找當時簽立的假租約、假買賣等債務證明文件未果，最後因撞見林的女友才逃離現場，並將凶刀等物丟入海中，躲藏至友人位於台北市士林的宮廟，期間還到理髮店理髮變更容貌，警方循線掌握蔡的行踨，拘提到案。

蔡坦承犯行，花蓮地院一審依殺人、攜帶兇器侵入住宅竊盜等罪判無期徒刑，褫奪公權終身；花蓮高分院二審改判14年6月徒刑，褫奪公權8年，判決被最高法院撤銷發回更審。