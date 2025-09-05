北市警保防組長疑涉貪交保 警察局立刻調整為非主管
台北市北投警分局兩線三星楊姓保防組長疑在萬華分局任內，護航轄內獅子林「福興電子遊戲場」，協助業者暗中經營百家樂賭場，調查局昨搜索約談13人到案，北檢訊後今晨依涉嫌貪汙罪，命楊姓組長、台北市前市長柯文哲林姓隨扈各80萬元交保、均限制出境出海。警察局立即將楊姓組長調整為非主管職務。
台北市警察局今天指出，警方偵辦刑事案件，發現北投分局楊姓組長涉嫌貪汙等情事，立即主動報台北地檢署指揮偵辦，北檢昨指揮警政署督察室、北市警局督察室及調查局等相關單位共同執行搜索，檢察官訊後以80萬元交保，警察局立即將楊姓組長調整為非主管職務，靜候偵審結果從嚴追究相關人員行政及考監責任。
警察局強調，針對員警違法違紀案件，均主動調查，依法嚴處，絕不寬貸，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，展現淨化團隊決心，以維警譽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言