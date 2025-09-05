聽新聞
員工女兒在炸雞店哭鬧 老闆拿牌尺打她小腿2下被判拘役
林姓男子是嘉義縣某炸雞店老闆，去年5月9日晚間，因女員工4歲女兒在工作場域哭鬧，竟持麻將牌尺毆打女童腿部2下，致右小腿擦傷，林否認動手，一審認他成年人故意對兒童犯傷害罪處拘役50日，林上訴後認罪，請求法官給予緩刑，但雙方未達成和解，二審改判40日不得緩刑。
林男辯稱，他當時有聽到小孩吵鬧聲，但他想說小孩母親在場所以沒有動手，讓母親管教即可。他還說，他還會花錢買床墊放在員工休息區，怕小孩熱則有買電扇，不可能動手打小孩。
女員工不捨女兒被打，帶她驗傷提告。檢方依醫院診斷證明書證明女童受有右小腿擦傷傷害，且就該傷勢外觀，顯非一般兒童跑跳跌倒可能傷勢，足認應有外力介入外，傷勢狀態也符合女員工及證人所述受牌尺毆打型態傷而起訴。
嘉義地院審理時，女童到庭作證，原先並未將女童與林男進行任何區隔措施，而女童此時表現甚為畏懼、退縮，經以隔板在兩人間進行隔絕，女童對於提問才敢於以言語或手指方式作證。
法官認為，倘若林男未曾有本案之舉，女童應無可能於作證之初因可見林男在庭而表現退縮。一審認林成年人故意對兒童犯傷害罪，處拘役50日。
林上訴後坦承傷害犯行，並願意與女員工調解損害賠償事宜。他認為，原判決量刑過重，請從輕量刑，並給予他緩刑宣告。
台南高分院合議庭認為，林成年人故意對兒童犯傷害罪犯行事證明確。林於偵查及原審時雖未坦承犯行，惟上訴後已坦承認罪，認有悔意，足認原審量刑時裁量事項已有變動，且有利於被告量刑事由為原審所未及審酌，原審量刑失之過重。
然而，林迄未與女員工達成民事損害賠償和解或調解，尚未取得其諒解，另審酌林犯行是故意傷害兒童，認為有執行刑罰必要，不宜逕給予緩刑宣告。二審認他所犯成年人故意對兒童犯傷害罪，處拘役40日，可上訴。
