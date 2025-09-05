快訊

成功嶺士官欠債300萬 侵占軍方7萬公款…犯貪汙重罪下場曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任成功嶺104旅施姓預財士在外投資失利負債超過300萬元，2度私吞軍方財務7萬2681元，曝光後他坦承認罪、全部繳回，但所犯是本刑10年以上重罪，法院3度減刑後，依2個現役軍人侵占公有財物罪判他2年7月，褫奪公權2年，可上訴。

檢方、憲兵隊調查，施在成功嶺陸軍第104旅擔任中士預財士，他卻因個人在外投資失利、債台高築，竟將歪腦筋動到公家財產，2024年3月22日收取營部志願役5名退訓人員繳回溢領的薪餉9855元，卻沒依規定繳回反而侵吞。

同年月21日時，又從連上的現金櫃領出營部用來支應手工皂、五金、商行及國軍福利社等廠商的貨款共13萬1404元，但卻僅付了部分6萬8578元，剩餘6萬2826元就帶回自己租屋處用以還債。

後來施的上級長官發現他沒繳回廠商收據，25日詢問後施才坦承把錢私自領回，並把剩下的6萬2826元交給長官。

檢方偵訊、法院審理時，施均坦承不諱，有軍方內部調查，現金支出明細、繳費記錄，相關廠商收據等可佐。

台中地院審酌，施男認罪、前後將侵占款項全數繳回，其中一筆9855元為5萬元以下，且繳回後對部隊運作、財物未造成嚴重影響，認定犯罪情節輕微，2度減刑後仍認為有情輕法重之處，再依刑法第59條情堪憫恕，第3度減刑。

法院認為，施身為軍人卻漠視法律，有害國軍、公務廉潔，考量他坦承、繳回犯罪所得，仍負債300多萬元等一切情狀，依2個現役軍人犯侵占公有財物罪各判他1年3月、2年6月，應執行2年7月，褫奪公權2年。

施姓士官侵占軍方7萬多元公款，法院3度減刑後仍判他2年7月。示意圖／ingimage
施姓士官侵占軍方7萬多元公款，法院3度減刑後仍判他2年7月。示意圖／ingimage

軍人 侵占 國軍 成功嶺

