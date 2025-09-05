北榮醫師、醫檢師涉詐領醫材費逾3千萬元起訴 院方發聲

已退休的鄭姓醫師任職台北榮總、陽明交通大學醫學院期間，涉嫌指示張姓醫檢師與醫材公司合作，以不實研究需求請購醫材詐領經費3377萬3681元，遭貪汙治罪條例起訴。北榮今早發聲明表示，鄭男行為對院方聲譽造成嚴重影響，院方於案發後，即刻採取斷然措施，去年4月停止特約，今年起停聘。

院方重申，對任何不法行為採取零容忍立場，並嚴格要求全院主管與同仁恪守「清廉、正直、能幹、圓融、和諧」核心價值，以維護醫療專業及社會信任。

起訴書指出，鄭男自1985年至2024年先後擔任陽明交通大學醫學院助教、講師、教授，及台北榮總醫師、科主任；張姓女子1998年至今先後擔任台北榮總技術員、醫檢師。2人皆是依政府採購法從事公共事務而有法定職權的公務員。

黃姓女子2006年至今先後擔任台北榮總技術員、醫檢師；余姓男子是台北市某醫材公司負責人，朱姓女子則是余男配偶，也是該醫材公司股東，負責公司業務、財務、標案等，因醫檢業務認識張女。

2002年起至檢廉介入前，鄭男為規避校方採購流程，擺脫院方及政府研究計畫補助款使用限制，滿足個人消費需求，指示張女找余男、朱女長期合作承攬醫療設備等採購案，長年利用「虛報耗材數量及費用」、「以假發票不實核銷」之詐領方式分別自台北榮總及陽明交通大學詐得3377萬3681元。

檢廉查出，鄭男、張女、余男、朱女等人以不實醫療研究設備需求向台北榮總申購，使不知情的醫師、會計人員核准採購並核銷，獲利2811萬9089元，4人用相同方式藉陽明交通大學詐領經費565萬4592元；其中，黃女未實際驗收醫材公司與台北榮總的各項採購案貨品，仍依張女要求，在不實驗收紀錄上核章38次，使鄭男等人得以詐領經費。