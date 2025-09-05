快訊

冠蓋滿京華 斯人獨憔悴！川普白宮宴請科技大咖 昔日麻吉馬斯克缺席

早餐後別馬上刷牙、多打網球…6個小習慣可能讓你活得更健康

新北驚傳電梯井意外！男子從高處急墜 無生命跡象送醫搶救

北榮醫師、醫檢師涉詐領醫材費逾3千萬元起訴 院方發聲

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導

已退休的鄭姓醫師任職台北榮總、陽明交通大學醫學院期間，涉嫌指示張姓醫檢師與醫材公司合作，以不實研究需求請購醫材詐領經費3377萬3681元，遭貪汙治罪條例起訴。北榮今早發聲明表示，鄭男行為對院方聲譽造成嚴重影響，院方於案發後，即刻採取斷然措施，去年4月停止特約，今年起停聘。

院方重申，對任何不法行為採取零容忍立場，並嚴格要求全院主管與同仁恪守「清廉、正直、能幹、圓融、和諧」核心價值，以維護醫療專業及社會信任。

起訴書指出，鄭男自1985年至2024年先後擔任陽明交通大學醫學院助教、講師、教授，及台北榮總醫師、科主任；張姓女子1998年至今先後擔任台北榮總技術員、醫檢師。2人皆是依政府採購法從事公共事務而有法定職權的公務員。

黃姓女子2006年至今先後擔任台北榮總技術員、醫檢師；余姓男子是台北市某醫材公司負責人，朱姓女子則是余男配偶，也是該醫材公司股東，負責公司業務、財務、標案等，因醫檢業務認識張女。

2002年起至檢廉介入前，鄭男為規避校方採購流程，擺脫院方及政府研究計畫補助款使用限制，滿足個人消費需求，指示張女找余男、朱女長期合作承攬醫療設備等採購案，長年利用「虛報耗材數量及費用」、「以假發票不實核銷」之詐領方式分別自台北榮總及陽明交通大學詐得3377萬3681元。

檢廉查出，鄭男、張女、余男、朱女等人以不實醫療研究設備需求向台北榮總申購，使不知情的醫師、會計人員核准採購並核銷，獲利2811萬9089元，4人用相同方式藉陽明交通大學詐領經費565萬4592元；其中，黃女未實際驗收醫材公司與台北榮總的各項採購案貨品，仍依張女要求，在不實驗收紀錄上核章38次，使鄭男等人得以詐領經費。

檢方清查相關事證認定鄭、張、朱、余、黃等人分別涉嫌違反貪汙治罪條例、商業會計法、刑法加重詐欺取財、使公務員登載不實、業務登載不實等罪，雖朱、余非公務員，依法應論以共同正犯，偵結依法起訴。

已退休的鄭姓醫師任職台北榮總期間，以不實研究需求請購醫材詐領經費3377萬3681元，遭貪汙治罪條例起訴。北榮今早發聲明表示，去年4月停止特約，今年起停聘。本報資料照片
已退休的鄭姓醫師任職台北榮總期間，以不實研究需求請購醫材詐領經費3377萬3681元，遭貪汙治罪條例起訴。北榮今早發聲明表示，去年4月停止特約，今年起停聘。本報資料照片

榮總 醫材 醫師

延伸閱讀

不實醫材採購詐3377萬 北榮醫師、醫檢師等5人貪汙等罪起訴

詐領研究與採購費逾3000萬元 北榮醫師貪污罪起訴

台大、北榮不拒收輕症患者加號 北榮院長陳威明：掛號方式不變

電子票券網站遭駭！犯罪集團靠「貓池」詐領、變賣商品 不法所得逾百萬

相關新聞

成功嶺士官欠債300萬 侵占軍方7萬公款...犯貪汙重罪下場曝

時任成功嶺104旅施姓預財士在外投資失利負債超過300萬元，2度私吞軍方財務7萬2681元，曝光後他坦承認罪、全部繳回，...

員工女兒在炸雞店哭鬧 老闆拿牌尺打她小腿2下被判拘役

林姓男子是嘉義縣某炸雞店老闆，去年5月9日晚間，因女員工4歲女兒在工作場域哭鬧，竟持麻將牌尺毆打女童腿部2下，致右小腿擦...

三中案再開庭 馬英九等人出庭應訊

喧騰多年的「三中案」再度進入審理程序，台北地方法院於 2021 年 10 月判決前總統馬英九無罪，檢方不服提起上訴。台灣...

北榮醫師、醫檢師涉詐領醫材費逾3千萬元起訴 院方發聲

已退休的鄭姓醫師任職台北榮總、陽明交通大學醫學院期間，涉嫌指示張姓醫檢師與醫材公司合作，以不實研究需求請購醫材詐領經費3...

垃圾車GPS立功！台中環保局揪出清潔隊「地下收運」鏈 7人遭法辦

台中市環保局昨天說，透過垃圾車GPS行車軌跡查核及行車影像雲端紀錄等科技監管，查獲北屯區清潔隊張姓等7名清潔隊員涉違長期...

「三中案」纏訟7年 高院今傳馬英九出庭

「三中案」喧騰一時，台北地院2021年10月判前總統馬英九無罪，檢方上訴，台灣高等法院今天上午9點半審理，傳馬英九、中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。