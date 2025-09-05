垃圾車GPS立功！台中環保局揪出清潔隊「地下收運」鏈 7人遭法辦

台中市環保局昨天說，透過垃圾車GPS行車軌跡查核及行車影像雲端紀錄等科技監管，查獲北屯區清潔隊張姓等7名清潔隊員涉違長期違法收運事業廢棄物，依違反貪汙治罪條例、廢棄物清理法等罪嫌法辦，依法解雇張員，其他6人也依法懲處。

環保局說明，去年3月查核垃圾車GPS時，發現其中有一輛車多次偏離沿街收運路線，隊長隨即在4月1日至北屯區東光路與太原路跳蚤市場旁埋伏監看，並同步比對車輛GPS，發現該車在完成收運後，竟前往特定地點接駁不明車輛廢棄物，並由張姓隊員指使其他隊員搬運，再運往焚化廠掩蓋。

環保局進一步比對軌跡，發現這輛垃圾車從2021年3月26日至去年3月間，偏離路線達142次，多集中於每周一、周四，明顯異常。去年7月再運用GPS圍籬反查發現，同屬北屯區清潔隊張姓臨時人員所駕駛的垃圾車已有多次軌跡跨區偏移紀錄逾20次，張員自述為跨區巡檢車輛並順便買便當等，環保局也一併移送廉政署偵辦。

環保局調查發現，張姓隊員明知市場產出廢棄物屬事業廢棄物，仍自2021年起長期指使其他隊員配合，以環保局垃圾車暗中收運，不法所得分給其他駕駛及隨車隊員，甚至送高粱酒等，涉及違反貪汙治罪條例的收受賄賂、圖利罪，以及廢棄物清理法等罪嫌，環保局在去年5月依法解雇張員，並懲處其他涉不法者。