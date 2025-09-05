快訊

川普簽署行政命令 美日貿易協議正式實施、15%關稅不疊加

聽新聞
0:00 / 0:00

「三中案」纏訟7年 高院今傳馬英九出庭

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

「三中案」喧騰一時，台北地院2021年10月判前總統馬英九無罪，檢方上訴，台灣高等法院今天上午9點半審理，傳馬英九、中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清出庭。

台北地檢署2018年以證交法特別背信罪、證交法非常規交易罪及刑法背信罪起訴馬英九等3人。檢方認為中視、中影、中廣交易案造成國民黨4.9億、18億、15億元損失，舊黨部大樓交易案造成5.9億元損失，中廣股權交易案還有28.4億元應收股款未實現，相關交易共讓國民黨損害72.9億元。

不過台北地方法院認為中投交易前有評估程序，並洽會計師就交易價格合理性表示意見，再經董事會追認，未違反公開發行公司取得或處分資產處理準則；另依律師意見認為，若未在廣電法規定退出媒體期限前退出，恐有廢照可能，中投在當時僅有余建新一個買主情況下，根據商業決策出售三中，未違反營業常規。

馬英九雖曾介入談判過程，但在會議中卻表示「現在要找出一個方法，雙方可以接受，基本上不違法，然後能夠走完…」，並多次與律師確認交易合法性。北院認為馬英九沒有命令張哲琛、汪海清違法，檢察官所提證據無法證明張、汪有違反證交法等罪，馬英九黨主席身分更不是特別背信罪規範範圍，出售舊黨部大樓也沒造成損害，判決3人無罪。

高院2022年5月13日的準備程序庭上，馬英九說「否認犯罪，檢察官上訴無理由，請駁回」，後來法官諭知馬在準備程序結束前，依法不必然要到庭，往後他都委由律師吳柏宏出庭。馬英九部分，去年8月9日準備程序終結。

此外，前立委蔡正元被控利用中影股權交易機會，私吞阿波羅投資公司資產，用來支付房貸、裝潢、競選立委廣告託播費等，並故意漏登會計項目，一審認定他犯罪所得高達2.8億元，依業務侵占罪判蔡3年6月徒刑、商業會計法6月徒刑，得易科罰金，成為三中案唯一有罪被告。檢方指控蔡妻洪菱霙、岳父洪信行也應改判有罪，高院定12月31日宣判。

台灣高等法院審理「三中案」，今傳前總統馬英九出庭。圖／聯合報系資料照
台灣高等法院審理「三中案」，今傳前總統馬英九出庭。圖／聯合報系資料照

律師 馬英九 國民黨

延伸閱讀

黃暐瀚喊不分朝野都監督 羅智強再嗆：此話在彭文正前蒼白無力

羅智強選黨魁帶紅豆餅拜會 馬英九勉挺身扛責、世代交替

抗戰80周年座談再喊話賴清德 馬英九：勿忘台灣人抗日血淚

馬英九「大九學堂」搭橋 譜出「漂洋過海來看你」真實劇情

相關新聞

中科院標案機密外洩 涉案技術師刪LINE對話收押

肩負研發國防科技、武器重責大任的國家中山科學研究院，日前被立委黃國昌爆出有內部人員以標案機密文件四處兜售找廠商要錢；中科...

重判13年8月！「打手基地」殺人犯跑了 沒入20萬保證金

台中大雅四年前發生「打手訓練基地」鬥毆一死三傷，該處由「九州娛樂城」股東為訓練打手設置，負責人管芥寬一度被依殺人罪判十七...

北投分局兩線三星組長涉電玩弊案 驚見柯文哲前隨扈移送北檢

北投分局兩線三星保防組長楊健良，疑在萬華分局任內，護航轄內獅子林「福興電子遊戲場」，協助業者暗中經營百家樂賭場，台北市調...

鬆緊帶大廠爆內鬼A走2.7億元 神鬼女會計移送北檢

調查局接獲檢舉，指知名鬆緊帶進出口商佶城實業女會計吳麗卿，涉以7家公司行號假交易套利，侵占公司資產2億7000萬元，新北...

國防部坑子口靶場 遭控無償強占民地

新竹縣新豐鄉坑子口靶場土地爭議超過半世紀，1963年國防部強制村民無償遷村、取得靶場用地，面積200多公頃，所有權人多達...

花蓮房仲「9寶爸」今拔管 同事追憶他樂於助人、公認的好爸爸

花蓮一名「9寶爸」蘇姓房仲育有9名女兒，日前突然主動脈剝離中風昏迷腦死，今天將拔管。同事追憶，蘇是好爸爸，一天24小時除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。