「三中案」纏訟7年 高院今傳馬英九出庭

「三中案」喧騰一時，台北地院2021年10月判前總統馬英九無罪，檢方上訴，台灣高等法院今天上午9點半審理，傳馬英九、中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清出庭。

台北地檢署2018年以證交法特別背信罪、證交法非常規交易罪及刑法背信罪起訴馬英九等3人。檢方認為中視、中影、中廣交易案造成國民黨4.9億、18億、15億元損失，舊黨部大樓交易案造成5.9億元損失，中廣股權交易案還有28.4億元應收股款未實現，相關交易共讓國民黨損害72.9億元。

不過台北地方法院認為中投交易前有評估程序，並洽會計師就交易價格合理性表示意見，再經董事會追認，未違反公開發行公司取得或處分資產處理準則；另依律師意見認為，若未在廣電法規定退出媒體期限前退出，恐有廢照可能，中投在當時僅有余建新一個買主情況下，根據商業決策出售三中，未違反營業常規。

馬英九雖曾介入談判過程，但在會議中卻表示「現在要找出一個方法，雙方可以接受，基本上不違法，然後能夠走完…」，並多次與律師確認交易合法性。北院認為馬英九沒有命令張哲琛、汪海清違法，檢察官所提證據無法證明張、汪有違反證交法等罪，馬英九黨主席身分更不是特別背信罪規範範圍，出售舊黨部大樓也沒造成損害，判決3人無罪。

高院2022年5月13日的準備程序庭上，馬英九說「否認犯罪，檢察官上訴無理由，請駁回」，後來法官諭知馬在準備程序結束前，依法不必然要到庭，往後他都委由律師吳柏宏出庭。馬英九部分，去年8月9日準備程序終結。