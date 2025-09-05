聽新聞
北投分局兩線三星組長涉電玩弊案 驚見柯文哲前隨扈移送北檢
北投分局兩線三星保防組長楊健良，疑在萬華分局任內，護航轄內獅子林「福興電子遊戲場」，協助業者暗中經營百家樂賭場，台北市調查處昨兵分31路，搜索約談13人到案，楊健良與議員助理吳岳修，遊戲場負責人李冠龍等人凌晨移送北檢，其中還包括柯文哲前隨扈林義偉。
據了解，林義偉原是柯文哲擔任市長時隨扈，曾發生酒駕設局事件，離開警界後，前往福興遊戲場，擔任李冠龍左右手，是電玩案核心人物。
據調查，楊健良早年是「靖紀小組」成員，負責查緝全台北市賭博電玩，疑透過中間人與李冠龍結識，利用職權包庇李男旗下百家樂賭場，檢調昨天也前往微風南京樓上的另家百家樂賭場搜索，該賭場在松山經營多年，檢調找來警方協助破門才得以進入，將追查是否其他員警涉貪。
全案緣起於李冠龍在萬華東園街經營大型百家樂賭場，因有名大學生長期向檢警調檢舉，讓店家相當困擾，儘管店家曾試圖與該學生「溝通」，但依舊持續被檢舉，後來該學生遭竹聯幫成毆打受傷，憤而向檢調作筆錄，此事件才引發檢調關注。
據調查，東園街賭場被檢舉後休息很長一段時間，李冠龍試圖回復營運，疑由吳岳修出面向萬華分局「關切」，但未獲警方同意，賭場只好轉戰獅子林。
調查發現，獅子林百家樂賭場幾乎24小時營業，裝潢猶如澳門賭場飯店，許多大咖都會前往捧場，賭場外圍以合法的電玩遊戲作掩護，熟客要先入內通過一道小門，才能進入百家樂賭場。
檢調先前偵辦萬華分局前行政組長鄧進華涉貪案時，鄧進華在偵查中指證福興電子遊戲場有附設百家樂桌檯，檢方7月前往搜索，但店家早停業休息，李冠龍也提前出國。至於鄧進華與保大警務員吳嘉葳被檢方起訴，法官裁定兩人以30萬至50萬元交保、限制出境出海。
