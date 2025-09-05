北投分局兩線三星組長涉電玩弊案 與議員助理移送北檢

北投分局兩線三星保防組長楊健良，疑在萬華分局任內，護航轄內獅子林「福興電子遊戲場」，協助業者暗中經營百家樂賭場，台北市調查處昨兵分31路，搜索北投分局與楊男住居所、兩間職業賭場等地，帶回13人調查，楊男凌晨依貪汙罪移送台北地檢署複訊。

據了解，同案約談包括福興電子遊戲場實際負責人李冠龍（綽號福興龍）、台北市某綠營立委助理吳岳修，以及福興電子遊戲場人員邱達霖等人。

據調查，楊健良早年是「靖紀小組」成員，負責查緝全台北市賭博電玩，疑透過中人與李冠龍結識，利用職權包庇李男旗下百家樂賭場，檢調昨天也前往微風南京樓上的另家百家樂賭場搜索，該賭場在松山經營多年，檢調找來警方協助破門才得以進入，將追查是否其他員警涉貪。

全案緣起於李冠龍在萬華東園街經營大型百家樂賭場，因有名大學生長期向檢警調檢舉，讓店家相當困擾，儘管店家曾試圖與該學生「溝通」，但依舊持續被檢舉，後來該學生遭竹聯幫毆打受傷，憤而向檢調作筆錄，此事件才引發檢調關注。

據調查，東園街賭場被檢舉後休息很長一段時間，李冠龍試圖回復營運，疑由吳岳修接出面向萬華分局「關切」，但未獲警方同意，賭場只好轉戰獅子林。

調查發現，獅子林百家樂賭場幾乎24小時營業，裝潢猶如澳門賭場飯店，許多大咖都會前往捧場，賭場外圍以合法的電玩遊戲作掩護，熟客要先入內通過一道小門，才能進入百家樂賭場。