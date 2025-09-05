鬆緊帶大廠爆內鬼A走2.7億元 神鬼女會計移送北檢

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

神鬼女會計吳麗卿A走佶城2.7億遭檢調約談。記者陳正興/攝影
神鬼女會計吳麗卿A走佶城2.7億遭檢調約談。記者陳正興/攝影
調查局接獲檢舉，指知名鬆緊帶進出口商佶城實業女會計吳麗卿，涉以7家公司行號假交易套利，侵占公司資產2億7000萬元，新北市調查處昨搜索約談10人到案，吳女凌晨移送台北地檢署複訊，全案依侵占、違反商會法、洗錢罪偵辦。

同案約談吳麗卿丈夫曾燕鵬、女兒曾詩婷各10萬元交保、均限制出境出海。

全案是曾燕鵬與鬧家族糾紛，胞弟發現家族公司帳目有異，提告兄嫂侵占。

檢調掌握，吳麗卿為資深元老，身兼會計和出納業務， 2007至2021年間，以「耿祥」、「曜越」等7家人頭公司進行假交易，並指示蔣玉慧配合作假帳，填製不實會計憑證、以鯨吞蠶食方式，A走家族資產2億7000萬元，被稱為神鬼女會計。

據調查，吳麗卿利用轉帳人頭戶、轉外匯定存、現金提款三種方式隱匿犯罪所得，涉利用洗錢掩蓋侵占的犯罪所得。檢察官黃逸凡指揮調查局搜索11處所，查扣帳冊與電磁紀錄等證物。

佶城公司為國內老牌傳統產業，曾燕鵬兄弟與妻子吳麗卿5人，每人各出資100萬元，在1994年成立公司，經營鬆緊帶、織帶、粘扣帶、緞帶、蕾絲和拉鏈買賣等業務，曾燕麟玲曾在經營策略上起爭執，與弟弟鬧翻，互控民刑事告訴。

吳麗卿女兒曾詩婷（前）、丈夫曾燕鵬涉洗錢各交保10萬元。記者陳正興/攝影
吳麗卿女兒曾詩婷（前）、丈夫曾燕鵬涉洗錢各交保10萬元。記者陳正興/攝影

侵占 資產

延伸閱讀

鬆緊帶大廠爆內鬼！「資深元老」14年侵占2.7億 女會計夫婿移送北檢

日本馬達大廠尼得科股價重摔22% 高層涉及會計問題引發賣壓

民眾黨走讀爆衝突8警受傷 北檢分他字案黃國昌列被告

台積電洩密案3內鬼續羈押禁見原因曝 智財法院：仍有可能共犯

相關新聞

中科院標案機密外洩 涉案技術師刪LINE對話收押

肩負研發國防科技、武器重責大任的國家中山科學研究院，日前被立委黃國昌爆出有內部人員以標案機密文件四處兜售找廠商要錢；中科...

開公司用公款買設備！2研究員詐中研院3千萬 14人起訴

中研院前助理研究員張姓男子離職後開設公司，涉與中研院紀姓研究員合作，將張男公司採購的多家廠商設備，用不實單據向中研院請款...

重判13年8月！「打手基地」殺人犯跑了 沒入20萬保證金

台中大雅四年前發生「打手訓練基地」鬥毆一死三傷，該處由「九州娛樂城」股東為訓練打手設置，負責人管芥寬一度被依殺人罪判十七...

鬆緊帶大廠爆內鬼A走2.7億元 神鬼女會計移送北檢

調查局接獲檢舉，指知名鬆緊帶進出口商佶城實業女會計吳麗卿，涉以7家公司行號假交易套利，侵占公司資產2億7000萬元，新北...

國防部坑子口靶場 遭控無償強占民地

新竹縣新豐鄉坑子口靶場土地爭議超過半世紀，1963年國防部強制村民無償遷村、取得靶場用地，面積200多公頃，所有權人多達...

北投分局兩線三星組長涉電玩弊案 與議員助理移送北檢

北投分局兩線三星保防組長楊健良，疑在萬華分局任內，護航轄內獅子林「福興電子遊戲場」，協助業者暗中經營百家樂賭場，台北市調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。