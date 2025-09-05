鬆緊帶大廠爆內鬼A走2.7億元 神鬼女會計移送北檢
調查局接獲檢舉，指知名鬆緊帶進出口商佶城實業女會計吳麗卿，涉以7家公司行號假交易套利，侵占公司資產2億7000萬元，新北市調查處昨搜索約談10人到案，吳女凌晨移送台北地檢署複訊，全案依侵占、違反商會法、洗錢罪偵辦。
同案約談吳麗卿丈夫曾燕鵬、女兒曾詩婷各10萬元交保、均限制出境出海。
全案是曾燕鵬與鬧家族糾紛，胞弟發現家族公司帳目有異，提告兄嫂侵占。
檢調掌握，吳麗卿為資深元老，身兼會計和出納業務， 2007至2021年間，以「耿祥」、「曜越」等7家人頭公司進行假交易，並指示蔣玉慧配合作假帳，填製不實會計憑證、以鯨吞蠶食方式，A走家族資產2億7000萬元，被稱為神鬼女會計。
據調查，吳麗卿利用轉帳人頭戶、轉外匯定存、現金提款三種方式隱匿犯罪所得，涉利用洗錢掩蓋侵占的犯罪所得。檢察官黃逸凡指揮調查局搜索11處所，查扣帳冊與電磁紀錄等證物。
佶城公司為國內老牌傳統產業，曾燕鵬兄弟與妻子吳麗卿5人，每人各出資100萬元，在1994年成立公司，經營鬆緊帶、織帶、粘扣帶、緞帶、蕾絲和拉鏈買賣等業務，曾燕麟玲曾在經營策略上起爭執，與弟弟鬧翻，互控民刑事告訴。
