石頭當羽球打 擊傷同學右眼判賠240多萬

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣許姓國三生上體育課時，隨手拿起石頭用羽毛球拍揮擊，擊中盧姓同學右眼，導致盧右眼視力幾近失明，盧的家長對許生與家長求償，屏東地方法院審理後判賠240餘萬元。全案可上訴。

許生2022年1月上體育課時，拿起地上石頭用羽毛球拍揮擊，石頭擊中盧生右眼，造成外傷性虹膜分離、白內障及黃斑部退化，盧生主張因健康被侵害喪失勞動能力損害，求償204萬餘元；盧生及雙親並分別對許生及家長求償精神慰撫金80萬元、各30萬元。

許母則稱，兒子在校園的行為難以監督，盧生與雙親的求償金額過高，應予以酌減。

盧生因眼睛受傷導致右眼矯正視力為萬國視力表0.02，影響勞動能力。屏東地院囑託高雄長庚醫院鑑定，確認右眼症狀已達美國醫學會障害指引的整體障害29%，堪認盧生在年滿65歲強制退休年齡前，勞動能力減損29%。

判決指出，以基本工資換算，盧生所受勞動能力損失為204萬6762元，本件僅先一部分請求102萬3381元，對盧生與雙親提出金額亦屬合理，判許生及家長應連帶賠償盧生182萬4761元、盧生雙親各30萬元，共賠償240餘萬元。可上訴。

屏東縣府教育處指出，學校當時協助盧生申請學生平安保險理賠40萬元，也開設教育儲蓄戶募款，支應後續手術費。家長提到醫師評估不宜開刀，等到18到20歲時才動手術，費用估20萬元，學校也協助勸募20萬元給盧生。

一名國小校長表示，學生在校園的相關保險，有學生平安險、公共責任險，理賠都採實支實付。她會另為師生買雇主意外責任險、火險，採定額理賠，理賠範圍在校園任何場域發生意外均可理賠，讓師生在校園更有保障。

