竹市副議長余邦彥疑涉土資場弊案 遭聲押無保請回

新竹市議會副議長余邦彥疑涉入棄土場弊案遭聲押，地院昨晚諭知無保請回。記者郭政芬／攝影 新竹市議會副議長余邦彥疑涉入土資場弊案，檢調先約談余邦彥後，前天大動作搜索其住家、服務處與副議長辦公室，拘提余到案後聲押，新竹地院昨晚諭知無保請回。余昨晚面對記者搖頭不語，快步離去。新竹地檢署表示，收到裁定書後，不排除依法抗告。

余邦彥是前議員余泉霖之子，也是4連霸議員，並擔任上屆、本屆副議長，為人海派，家族經營教育事業，包含團膳，制服與體育用品、場館委外營運等；政壇對於余捲入土資場案相當意外。

據了解，檢調原調查新竹某土資場，蒐證發現該場負責人多次與余邦彥聯繫，調查發現該土資場有數百萬元金流去向不明，負責人辯稱已全數花用，但檢方在余邦彥帳戶中，發現一筆金額相符的金流紀錄，牽扯出案外案。

檢方指揮新竹縣調查站先約談余邦彥與相關證人，3日大動作搜索余邦彥住家、服務處與副議長辦公室，查扣物證；檢察官訊問後，認定余涉違反貪汙治罪條例聲押；新竹地院昨晚諭知無保請回。

檢調前天向市府都發處調閱資料，針對新竹市4家合法土資場中的2家，索取相關資料。新竹市議會、新竹市政府不表示意見。

余邦彥昨晚步出法庭後，面對記者搖頭不回應，並快步離去。余的律師黃敬唐表示，因偵查不公開，不便透露案情，但法官了解卷證及調查後，未發現檢察官所指涉的貪汙犯行。

54歲余邦彥為國民黨籍，2022年改挺民眾黨高虹安退黨，以無黨籍身分當選，現又回歸國民黨籍；余與民眾黨議員成立「新聯線」政團，支持高虹安、民眾黨推動市政。

有議員私下指出，土方產業利益龐大，若非具備特殊背景或相當分量，難以介入其中；余交友、投資涉足行業廣泛，案情待司法釐清。