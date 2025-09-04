柯文哲續押？游淑慧喊適可而止吧..給司法留點形象

北院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，今開延押訊問庭，最晚將於10月1日裁定是否繼續羈押。國民黨北市議員游淑慧喊話檢調，「還他防禦權、交保柯文哲，在法庭公平對決。」

「適可而止吧，給自己、給司法留點形象吧。」游淑慧說，她之前說過很多次，726和823很多民眾其實是為司法濫權而投的，現在北檢和法院用長期羈押的方式，讓許多被告喪失憲法賦予的防禦權，這已經不是犯罪偵查的必要，也引起很多民眾的同情和對司法濫權的恐懼。

游淑慧說，看到柯文哲的律師陸正義為柯聲請具保停止羈押，審判長是時候該回歸法律精神，做出正確的決定了。這幾個月她在節目說過很多次，檢調當然擁有犯罪偵查權，但是未定罪的被告也有人權和「法庭防禦權」，司法的羈押權真的可以這樣無窮盡嗎？長期羈押說穿了變相成為「逼人就範」的粗暴。

游說，她大學刑法和刑事訴訟法老師是林山田，林是一位非常非常深綠、但影響深遠的學者，很多法官、檢察官和民進黨很多人應該都上過他的課。上課時林曾花很多時間講被告的防禦權(憲法第16條保障人民有訴訟之權，而訴訟權的核心就是被告的防禦權)。

游提到，她所學過的，苗博雅也應該學過。在酸言諷刺前，拿出法律的專業和對法律的尊重，摸著心問自己，濫押越久對誰的傷害越大？就刑事被告而言，面對擁有國家機器作後盾的檢察官，要如何才能獲得公平審判呢？第一要務就是保障被告可以充分有效行使防禦權。防禦權遭到侵害也就是憲法賦予的人權遭到迫害。防禦權的核心是不自證己罪、受辯護人協助、無罪推定。