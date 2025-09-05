傳產家族內訌！神鬼女會計14年涉侵占2.7億

鬆緊帶進出口商「佶城實業」女會計吳麗卿被控以七家公司行號套利，侵占公司二億七千餘萬元，吳女丈夫曾燕鵬（圖）昨同遭約談，移送北檢複訊。記者陳正興／攝影

知名鬆緊帶進出口商佶城實業女會計吳麗卿涉以七家公司行號假交易套利，侵占公司資產兩億七千萬元，犯罪時間長達十四年；調查局新北市調查處昨天搜索約談十人到案，吳女與丈夫曾燕鵬深夜移送台北地檢署複訊，全案依侵占、違反商會法、洗錢罪偵辦。

佶城公司為國內老牌傳統產業，曾燕鵬兄弟與妻子吳麗卿五人，每人各出資一百萬元，在一九九四年成立公司，經營鬆緊帶、織帶、粘扣帶、緞帶、蕾絲和拉鏈買賣等業務。

曾燕鵬和曾燕麟曾在經營策略上起爭執，兄弟鬧翻，互控民刑事告訴，昨天又爆家族內鬼案。

據了解，同案約談包括佶城實業會計蔣玉慧、吳麗卿女兒曾詩婷等；全案是曾燕鵬胞弟曾燕麟、曾燕照發現家族公司帳目有異，因而提告兄嫂侵占。

檢調掌握，吳麗卿為資深元老員工，身兼會計和出納業務，二○○七至二○二一年間，以「耿祥」、「曜越」等七家人頭公司進行假交易，並指示蔣玉慧配合作假帳，填製不實會計憑證、以鯨吞蠶食方式，Ａ走家族資產二億七千萬元，形同「神鬼女會計」。

據調查，吳麗卿利用轉帳人頭戶、轉外匯定存、現金提款三種方式隱匿犯罪所得，涉利用洗錢掩蓋侵占的犯罪所得。檢察官黃逸凡指揮調查局搜索十一處所，查扣帳冊與電磁紀錄等證物。