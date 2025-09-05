國防部坑子口靶場 遭控無償強占民地

自救會長鄭進宅表示，當年國防部承諾將依非都市土地管制規則辦理徵收，但實際並未履行，並多次隱匿核准文件。記者郭政芬／攝影 新竹縣新豐鄉坑子口靶場土地爭議超過半世紀，1963年國防部強制村民無償遷村、取得靶場用地，面積200多公頃，所有權人多達近3千人，但直到2005年才完成徵收。自救會長鄭進宅昨提新事證表示，內政部早在1996年就核准徵收，國防部卻拖延，已向法院提告，要求補償之前的非法占用。

陸軍教育準則暨發展指揮部昨表示，尊重自救會提起再審，將持續依法行政，兼顧民眾權益。

自救會長鄭進宅表示，國防部1963年起為擴大坑子口靶場射擊範圍，強制西濱公路鳳鼻隧道兩側村民無償遷村，居民多次向政府陳情，並成立自救會，當年國防部曾承諾，將依非都市土地管制規則第18條辦理徵收，對地主較為優惠，但實際並未履行，且多次隱匿核准徵收的文件。

鄭進宅說，近期自救會取得內政部提供的1996年4月1日核准徵收坑子口建築用地的文件，證明國防部當年未依法行政。

鄭進宅表示，國防部無償強占的農地，位於新竹縣新豐鄉與竹北市交界的坑子口地區，面積約200多公頃，其中除了大部分是農業用地外，另有約0.89公頃的建築用地，分屬3千多名地主。國防部直到2005年才完成這200多公頃農地土地徵收，取得土地使用權，換言之，國防部在2005年之前使用靶場都是非法的無償占用。他前天向最高行政法院提出再審，要求國防部依法賠償。

鄭進宅說，當年自救會為地主權益告上法庭，當時國防部稱土地徵收日期是1996年6月，且已逾越請求期限為由，遭法院駁回訴訟。如今真相大白，國防部有刻意隱匿、未依法行政的事實，且依民法第197條，地主請求權仍有效，不受國防部「請求權消滅」主張限制，依法可向國防部主張損害賠償與補償，還給當地村民的財產損失。