北投分局保防組長楊健良涉包庇賭場 遭搜索調查

北投分局。記者李隆揆／攝影

台北市北投警分局兩線三星保防組長楊健良，疑在萬華分局任內時護航轄內西門町獅子林「福興電子遊戲場」，協助業者暗中經營百家樂賭場，台北市調查處昨兵分卅一路，搜索北投分局與楊男住居所、兩間職業賭場等地，帶回楊男等十三人調查，深夜依貪汙罪移送台北地檢署複訊。

據了解，同案約談包括福興電子遊戲場實際負責人李冠龍（綽號福興龍）、台北市某綠營立委吳姓助理、福興電子遊戲場會計人員等。

據調查，楊健良早年是「靖紀小組」成員，負責查緝全台北市賭博電玩，疑透過中人與李冠龍結識，利用職權包庇李男旗下百家樂賭場，檢調昨天也前往微風南京樓上的另家百家樂賭場搜索；該賭場在松山經營多年，檢調找來警方協助破門才得以進入，將追查是否其他員警涉貪。

全案緣起於李冠龍在萬華東園街經營大型百家樂賭場，因有大學生長期向檢警調檢舉，店家相當困擾，儘管店家曾試圖與該學生「溝通」，但依舊持續被檢舉，後來該學生遭竹聯幫成員開車追撞受傷，因此憤而向檢調作筆錄，此事件開始引發關注。

據調查，東園街賭場是李冠龍的「咬金寶地」，該賭場被檢舉後休息很長一段時間，李男試圖回復營運，疑由吳男接獲陳情出面向萬華分局「關切」，希望了解有無再開業可能，但未獲警方同意，賭場只好轉戰獅子林。

調查發現，獅子林百家樂賭場幾乎廿四小時營業，裝潢猶如澳門賭場飯店，許多大咖都會前往捧場，賭場外圍以合法電玩遊戲作掩護，熟客要先入內通過一道小門，才能進入百家樂賭場。

檢調先前偵辦萬華分局前行政組長鄧進華涉貪案時，鄧進華偵查中指證福興電子遊戲場有附設百家樂桌檯，檢方七月前往搜索，但店家早停業休息，李冠龍也提前出國。鄧進華與保大警務員吳家葳被檢方起訴，法官裁定兩人以卅至五十萬元交保、限制出境出海。

檢調掌握，李冠龍七至八月大多待在越南等地，上月回台後沒多久又出境，疑有人通風報信讓他規避查緝，他日前再從越南入境，檢調決定將他拘提到案。

楊健良在萬華分局任內，疑與賭博業者有不當往來，今年四月改調北投分局，由於他交往複雜、涉案程度頗深，不排除還有其他員警涉案。