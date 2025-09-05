聽新聞
開公司用公款買設備！2研究員詐中研院3千萬 14人起訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影
中研院前助理研究員張姓男子離職後開設公司，涉與中研院紀姓研究員合作，將張男公司採購的多家廠商設備，用不實單據向中研院請款一八八三萬餘元，另涉將張男公司得標中研院標案的一五八九萬餘元貨品又無償交還給張，使中研院蒙受共三千多萬元損失；士林地檢署依背信等罪起訴十四人，建請法院從重量刑。

起訴指出，張男二○○八年起擔任中研院物理研究所超電導實驗室助理研究員，二○一五年離開中研院後，旋即成立格斯公司；二○一八年起，張與公司股東、中研院負責採購的紀男合作，替格斯公司向多家廠商購買、租用設備，再由廠商開立不實單據及發票，由紀男向中研院請款詐財一八八三萬三七四八元。

二○一九年紀男辦理中研院「客製化電池芯與極耳等四項材料」等六項科研採購案，格斯公司得標並通過驗收，紀男等人涉將總價一五八九萬餘元的履約貨品、設備，又無償交還格斯公司。

格斯公司二○一九年至二○二一年間，還陸續將廢電芯等有害事業廢棄物運送至中研院，作為實驗室產出的廢棄物處理，使中研院損失七萬餘元。

檢方偵查期間，張男坦承格斯公司購物後以不實發票報銷，至於取回履約貨物，是因公司產能不足，為了完成後續標案；紀男則坦承受張男指示犯案，對犯行坦承不諱。

檢方清查相關採購資料、對話紀錄、報價單、出貨明細及相關筆錄等，認定張等十四人分別涉嫌詐欺取財、違反商業會計法、行使業務上登載不實、業務侵占、背信等罪；並以張男曾任中研院研究員，著眼能源轉型可獲利而成立格斯公司，夥同其他研究員長期詐領研究經費，造成中研院嚴重損失，建請法院從重量刑。

