快訊

酒駕撞死空少判刑定讞 富商向詠強神隱「今被拘提入監」

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

富商向詠強兩度酒駕被吊銷駕照，2022年仍無照撞死新加坡籍空少，被判刑6年8月定讞，台北地檢署通知向9月2日發監，向卻神隱，檢察官4日掌握向所在位置後，將其拘捕到案，晚間直接發監服刑。

向詠強跨足營建、房地產投資、美容器材進口與旅行社等行業，並在北市經營連鎖按摩會館，曾斥資逾億元打造數百坪的頂級SPA養身館，不少藝人常光顧。

向詠強在2015、2019年，2度被查獲酒後駕車，駕照遭吊銷；2023年11月，他中午與人聚餐飲酒後，搭計程車回到台北市大安區按摩店休息，晚間開著保時休旅車準備返回新店住處。

向詠強行經敦化南路二段時，高速撞上走在人行道的美國聯合航空公司空少，造成空少頭顱破裂慘死，向的車子則繼續向前滑行72公尺才停住，座車引擎蓋凹陷。

向詠強事後賠償死者家屬800萬元，仍被依酒駕肇事致人於死罪判刑6年8月定讞。檢察官首度定期執行時，向詠強請假，2日再次傳喚報到，向卻消失無蹤，直至警方持拘票逮人，檢方完成人別訊問發監。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

富商向詠強被拘提發發監執行。記者陳正興／攝影
富商向詠強被拘提發發監執行。記者陳正興／攝影

酒駕 按摩 駕照 檢察官

