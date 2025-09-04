2人員涉詐遭訴 中研院：為前約聘人員及訪問學者
中研院研究人員涉詐欺取財案，士檢偵辦後今天起訴張姓與紀姓前研究人員並求處重刑，中研院物理所說，涉案人為前任約聘人員及訪問學者，未來將進行必要措施，避免再發生。
士檢偵辦中央研究院前研究人員涉詐欺取財案，查出張姓與紀姓前研究人員涉不實採購、侵占物品等，詐得款項及財物共逾新台幣3480萬元，今天依詐欺取財等罪起訴，並對2人求處重刑。
對於此案，中研院物理所今天發表聲明澄清，針對該案遭起訴14人中，所涉2位與物理所有關人士，都是前任約聘人員及訪問學者，而非外界稱「研究員」。
物理所也特別說明，院內「研究員」的職稱都是指正編教授等級人員。
物理所表示，此案偵辦期間已全力配合檢調作為，對於前任約聘人員及訪問學者涉入此案，深表遺憾，後續將進行相關必要措施，避免類似案件再發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言