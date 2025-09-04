快訊

誰掌國民黨主席？ 朱立倫「2028重返執政最重要」：藍白合不能變

2人員涉詐遭訴 中研院：為前約聘人員及訪問學者

中央社／ 台北4日電

中研院研究人員涉詐欺取財案，士檢偵辦後今天起訴張姓與紀姓前研究人員並求處重刑，中研院物理所說，涉案人為前任約聘人員及訪問學者，未來將進行必要措施，避免再發生。

士檢偵辦中央研究院前研究人員涉詐欺取財案，查出張姓與紀姓前研究人員涉不實採購、侵占物品等，詐得款項及財物共逾新台幣3480萬元，今天依詐欺取財等罪起訴，並對2人求處重刑。

對於此案，中研院物理所今天發表聲明澄清，針對該案遭起訴14人中，所涉2位與物理所有關人士，都是前任約聘人員及訪問學者，而非外界稱「研究員」。

物理所也特別說明，院內「研究員」的職稱都是指正編教授等級人員。

物理所表示，此案偵辦期間已全力配合檢調作為，對於前任約聘人員及訪問學者涉入此案，深表遺憾，後續將進行相關必要措施，避免類似案件再發生。

詐欺 中研院

延伸閱讀

得標後貨品還廠商…研究員創業吸血詐中研院千萬 士檢偵結起訴14人

中研院學者：未來大陸在台海生事「俄羅斯因素」會愈來愈凸顯

台東幼兒園遭虐幼童多達6人 涉虐教保員被求處重刑

「創意私房」後北投皇池再爆偷拍案 男毛巾包手機偷拍6人遭訴

相關新聞

曾獲國家警光獎！警員涉組織犯罪、洗錢遭收押 台東縣警局：依法停職

曾獲國家警光獎的台東縣少年警察隊黃姓警員疑涉組織犯罪和數千萬元洗錢案，今遭法院裁定羈押禁見。縣警局表示，已將黃員停職。

疑涉棄土場案遭聲押 新竹市副議長余邦彥無保請回…安靜快步離去

國民黨籍新竹市議會副議長余邦彥疑似涉入土資場弊案，新竹地檢署率縣調站人員昨上午赴余邦彥住家、服務處及副議長辦公室3處搜索...

「從小立志辦案」被龐大詐欺、濫訴案件消磨 女檢察官將卸下紫袍離職

新北地檢署檢察官歐蕙甄從小立志辦案，從業12年來偵辦許多矚目案件，但她即將於明天卸下紫袍離職；又一優秀司法官轉換跑道，署...

杜秉澄怒斥徐巧芯「王八蛋幹嘛要重判我？」 指彭振聲押到妻子都沒了

國民黨立法委員徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕涉詐，與她丈夫杜秉澄成立水房，和助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近2...

中科院標案機密外洩…林姓技術師刪LINE滅證 法院裁定羈押禁見

國家中山科學研究院辦理招標採購，驚爆內部人員拿標案機密文件四處兜售找廠商要錢，中科院證實院內安全系統發現資料複印異常，通...

酒駕撞死空少判刑定讞 富商向詠強神隱「今被拘提入監」

富商向詠強兩度酒駕被吊銷駕照，2022年仍無照撞死新加坡籍空少，被判刑6年8月定讞，台北地檢署通知向9月2日發監，向卻神...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。