鬆緊帶大廠爆內鬼！「資深元老」14年侵占2.7億 女會計夫婿移送北檢

調查局接獲檢舉，指知名鬆緊帶進出口商佶城實業爆發內鬼，女會計吳麗卿涉以7家公司行號假交易套利，侵占公司資產2億7千萬元，犯罪時間長達14年，新北市調查處搜索約談10人到案，吳女丈夫曾燕鵬深夜移送台北地檢署複訊，全案依侵占、違反商會法、洗錢罪偵辦。

同案約談包括佶城實業會計蔣玉慧、吳麗卿女兒曾詩婷等人；全案疑是家族糾紛，曾燕鵬胞弟發現家族公司帳目有異，提告兄嫂侵占。

檢調掌握，吳麗卿為資深元老員工，身兼會計和出納業務，2007至2021年間，以「耿祥」、「曜越」等7家人頭公司進行假交易，並指示蔣玉慧配合作假帳，填製不實會計憑證、以鯨吞蠶食方式，A走家族資產2億7千萬元，被稱為神鬼女會計。

據調查，吳麗卿利用轉帳人頭戶、轉外匯定存、現金提款三種方式隱匿犯罪所得，涉利用洗錢掩蓋侵占的犯罪所得。檢察官黃逸凡指揮調查局搜索11處所，查扣帳冊與電磁紀錄等證物。