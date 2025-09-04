快訊

誰掌國民黨主席？ 朱立倫「2028重返執政最重要」：藍白合不能變

聽新聞
0:00 / 0:00

鬆緊帶大廠爆內鬼！「資深元老」14年侵占2.7億 女會計夫婿移送北檢

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局接獲檢舉，指知名鬆緊帶進出口商佶城實業爆發內鬼，女會計吳麗卿涉以7家公司行號假交易套利，侵占公司資產2億7千萬元，犯罪時間長達14年，新北市調查處搜索約談10人到案，吳女丈夫曾燕鵬深夜移送台北地檢署複訊，全案依侵占、違反商會法、洗錢罪偵辦。

同案約談包括佶城實業會計蔣玉慧、吳麗卿女兒曾詩婷等人；全案疑是家族糾紛，曾燕鵬胞弟發現家族公司帳目有異，提告兄嫂侵占。

檢調掌握，吳麗卿為資深元老員工，身兼會計和出納業務，2007至2021年間，以「耿祥」、「曜越」等7家人頭公司進行假交易，並指示蔣玉慧配合作假帳，填製不實會計憑證、以鯨吞蠶食方式，A走家族資產2億7千萬元，被稱為神鬼女會計。

據調查，吳麗卿利用轉帳人頭戶、轉外匯定存、現金提款三種方式隱匿犯罪所得，涉利用洗錢掩蓋侵占的犯罪所得。檢察官黃逸凡指揮調查局搜索11處所，查扣帳冊與電磁紀錄等證物。

佶城公司為國內老牌傳統產業，曾燕鵬兄弟與妻子吳麗卿5人，每人各出資1百萬元，在1994年成立公司，經營鬆緊帶、織帶、粘扣帶、緞帶、蕾絲和拉鏈買賣等業務，曾家曾在經營策略上起爭執，兄弟鬧翻，互控民刑事告訴。

商佶城實業女會計吳麗卿夫婿曾燕鵬涉侵占遭檢調約談。記者陳正興／攝影
商佶城實業女會計吳麗卿夫婿曾燕鵬涉侵占遭檢調約談。記者陳正興／攝影

侵占 洗錢 妻子 檢察官

延伸閱讀

心生不滿？蘆洲男涉買汽油欲赴台北地方法院放火 新北檢起訴

新北幼兒園餵藥案家長再議發回 新北檢仍不起訴

民眾黨走讀爆衝突8警受傷 北檢分他字案黃國昌列被告

台積電洩密案3內鬼續羈押禁見原因曝 智財法院：仍有可能共犯

相關新聞

曾獲國家警光獎！警員涉組織犯罪、洗錢遭收押 台東縣警局：依法停職

曾獲國家警光獎的台東縣少年警察隊黃姓警員疑涉組織犯罪和數千萬元洗錢案，今遭法院裁定羈押禁見。縣警局表示，已將黃員停職。

疑涉棄土場案遭聲押 新竹市副議長余邦彥無保請回…安靜快步離去

國民黨籍新竹市議會副議長余邦彥疑似涉入土資場弊案，新竹地檢署率縣調站人員昨上午赴余邦彥住家、服務處及副議長辦公室3處搜索...

「從小立志辦案」被龐大詐欺、濫訴案件消磨 女檢察官將卸下紫袍離職

新北地檢署檢察官歐蕙甄從小立志辦案，從業12年來偵辦許多矚目案件，但她即將於明天卸下紫袍離職；又一優秀司法官轉換跑道，署...

杜秉澄怒斥徐巧芯「王八蛋幹嘛要重判我？」 指彭振聲押到妻子都沒了

國民黨立法委員徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕涉詐，與她丈夫杜秉澄成立水房，和助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近2...

中科院標案機密外洩…林姓技術師刪LINE滅證 法院裁定羈押禁見

國家中山科學研究院辦理招標採購，驚爆內部人員拿標案機密文件四處兜售找廠商要錢，中科院證實院內安全系統發現資料複印異常，通...

酒駕撞死空少判刑定讞 富商向詠強神隱「今被拘提入監」

富商向詠強兩度酒駕被吊銷駕照，2022年仍無照撞死新加坡籍空少，被判刑6年8月定讞，台北地檢署通知向9月2日發監，向卻神...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。