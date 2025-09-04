盼提升全民國安意識 最高檢發表首本「國安三法逐條評釋」

最高檢察署今天表示，「國安三法逐條評釋」由21名檢察官及調查官共同撰寫，為台灣首本國安法制專書，隨著國安案件起訴件數逐年增加，透過精確簡明論述，可提升全民國安意識。

最高檢察署表示，近年敵對勢力對國家安全威脅日益嚴峻，相關案件數與實質危害程度明顯升高。根據統計，涉違反刑法內亂外患罪章、陸海空軍刑法、反滲透法、國家安全法、國家機密保護法及國家情報工作法等案，從民國111年偵查41件、起訴28人，113年已達160件、起訴170人；今年1月到7月已有57件、起訴56人。

最高檢察署進一步表示，現行國安法制龐雜、實務見解不一，不僅辦案人員適用困難，一般民眾也難以理解，亟需整合，此次出版的「國安三法逐條評釋」涵蓋國家安全法、反滲透法及國家機密保護法，共計74條條文，由最高檢察署法學研究中心統籌，邀集21名檢察官及調查官蒐集法規與實務見解，並搭配案例解析，透過系統化論述完成編撰。

對此，最高檢察署今天舉行「國安三法逐條評釋」新書發表會，行政院政務委員林明昕、檢察總長邢泰釗、法務部調查局長陳白立等人與會出席。

林明昕致詞表示，此書以專業精準的解釋，協助民眾理解國安法規核心意涵，提升全民法治意識與國安觀念，是台灣國安法制發展的重要里程碑。