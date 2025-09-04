聽新聞
疑涉棄土場案遭聲押 新竹市副議長余邦彥無保請回…安靜快步離去
國民黨籍新竹市議會副議長余邦彥疑似涉入土資場弊案，新竹地檢署率縣調站人員昨上午赴余邦彥住家、服務處及副議長辦公室3處搜索，經檢察官於同日晚間訊問後，認其涉嫌違反貪汙治罪條例罪嫌重大，且有串證之虞，今羈押禁見。新竹地院傍晚5時半開庭，7點左右結束，法官諭知無保請回。
余邦彥步出法庭後，記者詢問余搖頭不回應，隨即快步離去。余邦彥的律師黃敬唐、張浩倫出席羈押庭；黃敬唐表示，因偵查不公開，暫時不便透露案情，但法官在詳細了解卷證及調查後，認定余邦彥清白，未發現檢察官所指涉的貪汙犯行，因此裁定無保請回。
新竹地檢署回應，本署收受裁定書後，將審酌理由是否合理，若認不當，將依法提起抗告。
余邦彥等人因棄土場疑涉貪，遭檢調搜索，也引發政壇震盪。據了解，此案屬「案外案」，檢警原先鎖定新竹市某處土資暫置場展開調查，長期蒐證後發現該場負責人與余邦彥有多次聯繫，懷疑余邦彥有涉案，幾天前曾傳喚余邦彥到地檢署訊問。
