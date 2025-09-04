快訊

他心情不佳闖紅燈蛇行拒檢逃觸法 5次違規另開罰4萬8

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園林姓男子凌晨與家人爭吵心情低落，於是駕車外出散心，詎料連續違規闖紅燈遭警方攔查，又拒檢反加速逃逸，不斷闖紅燈、蛇行，經巡邏警方合力追捕下終於攔截圍捕，除觸犯公共危險罪外，三度闖紅燈、未依標誌標線行駛，依法移送偵辦並開罰4萬8千元。

桃園分局指出，59歲林姓男子與家人發生口角衝突後，昨凌晨1時53分駕車外出在民生路口卻闖紅燈，巧遇青溪派出所員警巡邏，驚見林男闖紅燈，於是上前攔查，示意他停車受檢。詎料林男假意配合，隨即加速逃逸，沿途持續闖紅燈並蛇行，危及其他用路人安全。

桃園警方立即通報警網支援，展開2公里警匪追逐，最終在多名員警合力下成功攔停，林男雖奮力反抗仍遭壓制，經酒測確認酒精濃度為零；初步調查發現，林男因家庭爭執情緒失控，竟然違規駕駛並拒檢逃逸，危險上路。

警方指出，林男駕駛自小客車違規行為共計5項，包括拒絕接受警方攔檢1次、闖紅燈3次、以及不依標誌標線行駛1次，相關交通違規部分已全數告發，依法最高可處新台幣4萬8000元罰鍰，另依公共危險罪嫌移送偵辦。

桃園警方呼籲民眾切勿因情緒失控而違規駕駛，以免危及自身及他人安全，警方將持續加強巡查，維護市民交通秩序。

桃園59歲林姓男子與家人大吵後，心情不好駕車外出散心卻闖紅燈，由於拒檢落跑被警攔查，又連續闖紅燈、蛇行等違規行為也遭桃園警方當場開罰4萬8千元。記者陳恩惠／翻攝
桃園59歲林姓男子與家人大吵後，心情不好駕車外出散心卻闖紅燈，由於拒檢落跑被警攔查，又連續闖紅燈、蛇行等違規行為也遭桃園警方當場開罰4萬8千元。記者陳恩惠／翻攝
桃園59歲林姓男子與家人大吵後，心情不好駕車外出散心卻闖紅燈，由於拒檢落跑被警追捕，又連續闖紅燈、蛇行等違規行為也遭桃園警方當場開罰4萬8千元。記者陳恩惠／翻攝
桃園59歲林姓男子與家人大吵後，心情不好駕車外出散心卻闖紅燈，由於拒檢落跑被警追捕，又連續闖紅燈、蛇行等違規行為也遭桃園警方當場開罰4萬8千元。記者陳恩惠／翻攝

桃園 闖紅燈 交通違規

