疑追求不成…花蓮聽語障男狠心勒斃女師 涉犯殺人重罪法院裁定羈押禁見

花蓮26歲劉姓聽語障男子5月中疑追求29歲國中女老師不成，闖入女方在召會的宿舍性侵後，還狠心將人勒斃，花蓮地檢署今天依法起訴。花蓮地方法院召開羈押庭，以涉犯殺人重罪、有逃亡之虞，裁定羈押禁見。

據了解，劉男無業，經常在街上亂晃，利用身體缺陷博取年輕女社工同情，再交換通訊方式；女老師去年透過教甄從到花蓮教學，因信仰住進召會宿舍，常與教友關懷弱勢、傳教，進而認識劉男。

劉男疑似喜歡女老師，多次傳訊騷擾，疑似不滿被封鎖，5月16日深夜爬窗闖入女方在召會2樓宿舍，違反女師意願強制性交，被反抗後施加暴力讓她無法抗拒，最後用手指強制性交得逞，再用雙手掐死對方。

檢方今天涉犯殺人、強制性交等罪嫌起訴劉男，向法院聲請羈押，法院召開羈押庭，由於劉男犯案後曾躲起來，甚至試圖洗衣服等湮滅證據，被警方抓到才坦承犯行，且涉及殺人重罪，裁定羈押禁見關3個月。

據悉，劉男與阿嬤、母親同住，劉母除了是毒品人口，2018年更在外縣市酒後殺人服刑中，劉男個性暴戾，曾情緒失控毆打阿嬤，導致阿嬤受傷住院，只能搬家遠離孫子。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線