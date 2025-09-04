「從小立志辦案」被龐大詐欺、濫訴案件消磨 女檢察官將卸下紫袍離職

新北地檢署檢察官歐蕙甄從小立志辦案，從業12年來偵辦許多矚目案件，但她即將於明天卸下紫袍離職；又一優秀司法官轉換跑道，署內同事依依不捨，她說在龐大的詐欺、濫訴案件消磨下，檢察官已經變成法匠、結案機器人，她選擇離開司法巨塔，走近人民為正義發聲。

歐蕙甄是台大法律系、台大法研所刑事法組碩士畢業，2009年錄取律師與司法官雙榜，司法官第52期，還是合氣道高手；她從小受推理漫畫「金田一少年之事件簿」啟發，立志成為檢察官辦案，此後一路奮發向上、刻苦勤學，最終一圓兒時夢想，曾出版過教科書「刑事訴訟法一本通」。

歐蕙甄是檢方重點栽培的辦案人才，曾指揮偵辦「現役HBL球員遭脅迫詐欺拍攝性私密電子訊號案」、「立委余天、顏寬恒遭恐嚇案」、「跨台菲兩國非法仲介詐團案」、「日本核災區食品改標籤輸入台灣案」、「檳榔哥非法仲介失聯移工集團案」等社會矚目案件。

她回憶，偵辦「日本核災食品改標籤」案時，深入海關了解日本食品進口流程及審核狀況，前往各大進口公司倉儲勘驗日本食品標籤實況；由於要回應長官與立委的疑問，時常忙到凌晨2、3點，無暇照顧當時還在喝母奶的6個月大女兒，所幸丈夫願意請育嬰假全職照顧。

歐說，「之後又再經歷很多專案及熬夜值班的日子，育兒及持家的責任大幅度轉嫁到丈夫身上」，但近幾年處理廣大濫訴假案的時間，開始超越實現社會公平正義的時間，讓她疑惑自己犧牲陪伴丈夫及孩子的時間，生命大量花在檢察官工作上，是否值得？

歐表示，曾經在一個月就分到110件案子，特別在年底結案潮期間，工作到凌晨3、4點成為日常，加上偵查業務需要經常加班，大、小女兒曾長達一星期看不到媽媽。

歐蕙甄在2年多前，隨著工作壓力處於臨界點，龐大的詐欺、濫訴案件消磨當初擔任檢察官的職志初衷，覺得自己猶如結案機器人，眼神逐漸失去光采，身體不再感覺有能量；原本對母親工作很驕傲的孩子，竟對她說「以後不要當檢察官了！」

歐蕙甄幾經長考，深夜捫心自問，當檢察官應該是要打擊犯罪、伸張正義，現在卻因制度及規定上的問題，讓她成為法匠、結案機器，就在她感到油盡燈枯，向丈夫提出離職念頭，丈夫馬上大力支持。她感謝檢方12年來對她的訓練與栽培，讓她在實務歷練上有很大的成長。