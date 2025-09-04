涉及金額恐達億！台東員警疑涉組織犯罪、洗錢 今遭法院收押

台東1名黃姓員警疑因涉及組織犯罪和數千萬元洗錢，今天遭台東地方法院收押禁見。縣警局只表示，尊重檢調辦案，不便對外說明。

檢察官是昨天指揮調查局人員前往縣警察局搜索，將黃員帶回偵辦隨後移送地檢署，檢察官訊問後聲押，法院今裁定收押禁見。

台東地院表示，此案帳戶金流有多筆通報詐欺之紀錄顯可懷疑此案存在其他共犯。有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞。涉及之金額至少多達新台幣千萬元，甚至可能高達1億元。

因被告偵訊時有輕生念頭，加以被告涉犯罪名最輕本刑為3年以上之重罪，且說詞避重就輕，難認其有接受偵查之高度意願，有事實足認有逃亡之虞。

地院認為，被告涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織之罪、洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪，犯罪嫌疑重大。此案不宜以其他羈押以外之其他較輕手段確保，故認有羈押之必要且禁止接見通信。

