泰安鄉代7月遭檢調約談 主席錯愕嘆「代表們全一頭霧水」

中央社／ 苗栗縣4日電

苗栗縣泰安鄉民代表會遭檢舉疑涉公費私用，包含正、副主席及多名代表7月初集體遭檢調約談。苗栗地檢署今天證實，確有約談搜索行動，惟案件尚待釐清，正偵辦中，不便說明。

泰安鄉民代表會包含主席陳道光在內共7名代表。鄉內近日盛傳，檢調單位7月初約談代表會主席、副主席、代表及秘書等多人，並同步搜索代表會、代表們住宅等公私處所，地方人士議論紛紛。

苗栗地檢署發言人、主任檢察官劉偉誠告訴中央社，案件事涉代表會內部相關費用支給疑有違法，惟有關犯罪事實認定、範圍及涉案人數、金額等，仍待進一步釐清，承辦檢察官對於相關約談對象未有聲請羈押動作。

劉偉誠指出，此案尚未偵結，因偵查不公開，暫時無法對外說明，目前持續偵辦釐清中。

記者致電泰安鄉民代表會主席陳道光，他向中央社表示，檢調主要釐清包括主席特別費以及代表們的為民服務費有無被挪作個人私用，當天均配合說明運用方式、核銷方式及流程等。

陳道光說，他和幾名被約談的代表們都覺得錯愕、一頭霧水，「覺得向來按規定正常運用經費」，他覺得坦蕩蕩，懷疑有心人士惡意檢舉，案件既已移送地檢署，靜待司法調查結果。

苗栗縣泰安鄉民代表會遭檢舉疑涉公費私用，包含正、副主席及多名代表7月初集體遭檢調約談。苗栗地檢署4日證實的確有約談搜索行動，因偵查不公開，相關細節不便說明。圖為苗栗地檢署大門。圖／中央社
檢調 檢察官 苗栗縣

