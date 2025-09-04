「5千元藏咖啡包」南投水里鄉農會選舉爆賄選 8人遭判刑

快訊

中央社／ 南投縣4日電

陳姓女子為競選南投縣水里鄉農會南光村選區代表，親自或透過中間人以每票5000元買票，南投地方法院近日依違反農會法判處8名被告有期徒刑6月至3月不等，皆緩刑2年。可上訴。

南投縣各級農會今年改選，南投地方檢察署獲知水里鄉農會選舉疑有賄選情形，由檢察官李英霆指揮內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊第四隊、南投縣政府警察局偵辦，6月對「買、賣票」共8人提起公訴。

根據南投地方法院刑事判決，陳姓女子是今年2月15日投票的水里鄉農會第20屆會員代表選舉南光村選區候選人，為求順利當選，今年1月、2月間，透過柯姓男子、湯姓女子，對有選舉權柯姓等6名選民，各交付每票新台幣5000元現金，約定投票支持陳女。

陳女透過中間人或親自向具選舉權農會會員買票，包含今年1月底前往柯男住處交付1萬元，再請柯男轉交5000元給有選舉權另一名會員，另直接到77歲女會員住處給付現金5000元買票。

除此之外，還透過知情湯女交付5000元給60歲男會員買票，以及將5000元放入咖啡包向54歲女會員買票，另到71歲男會員工作農地以5000元約定買票。

陳姓女子等被告全部坦承犯行，南投地方法院依違反農會法交付財物罪判陳女有期徒刑6月，緩刑2年，並應向公庫支付10萬元，柯男、湯女也依交付財物罪各判5月、4月，緩刑2年，另5名「賣票」被告犯農會法收受財物罪，都被判刑3月，緩刑2年。

陳姓女子為競選南投縣水里鄉農會南光村選區代表，親自或透過中間人以每票5000元買票，南投地方法院近日依違反農會法判處8名被告有期徒刑6月至3月不等，皆緩刑2年。可上訴。本報系資料照片

