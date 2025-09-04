男租北市大樓分租套房供外籍女賣淫 警逮23人送辦

快訊

中央社／ 台北4日電

林姓男子承租台北市萬華區某大樓的分租套房，提供泰國越南籍女子賣淫，警方查緝發現13名外籍女子及男客，經查外籍女子都是持觀光簽證來台。警詢後把林男等23人送辦。

台北市警察局萬華分局今天發布新聞資料提及，獲報萬華區漢口街2段附近大樓內暗藏色情營業場所，經查負責人是43歲林姓男子，昨天下午見時機成熟，前往搜索。

警方表示，林姓男子承租此棟大樓內的13間分租套房，透過管道引介泰國、越南等外籍女子來台賣淫，每次性交易價格約新台幣2500元至7000元。林男為規避查緝，會趁外籍女子的觀光簽證到期後協助出境。

警方前往此大樓內搜索時，當場緝獲負責人林姓男子，另有9名男客及從事性交易的13名外籍女子，現場也查扣不法所得新台幣16萬餘元、保險套、潤滑液。

警詢後依違反社會秩序維護法裁處男客，外籍女子將由移民署協助解送出境，並依違反妨害風化罪嫌把負責人林姓男子移送台北地檢署偵辦。

台北市萬華警分局表示，將持續落實查緝不法色情場所，以維護社會風氣與治安秩序。

林姓男子承租台北市萬華區某大樓的分租套房，提供泰國及越南籍女子賣淫，警方查緝發現13名外籍女子及男客，經查外籍女子都是持觀光簽證來台。警詢後把林男等23人送辦。圖為台北市警察局萬華分局。圖／聯合報系資料照
北市 套房 泰國 賣淫 越南 性交易

