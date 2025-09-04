傳產公司「神鬼女會計」涉假交易14年套走2.7億元 檢調搜索約談10人
鬆緊帶買賣進出口公司「佶城實業」會計主管吳姓女子涉嫌以7家公司行號假交易套出公司資金，不法所得高達2億7千餘萬元，犯罪時間長達14年，台北地檢署今指揮調查局搜索吳女等人住居所，約談10人到案釐清案情。
佶城公司為傳統產業，1994年成立，經營鬆緊帶、織帶、粘扣帶、緞帶、蕾絲和拉鏈買賣及進出口業務。檢調掌握，會計主管吳女為資深員工，身兼會計和出納業務，涉嫌以自己名義或找人頭設立公司行號，從2007年至2021年間以7家人頭公司假交易，陸續套出佶城資金高達2.7億餘元，並製作假帳、領出現金、轉匯帳戶、定存外幣等方式，涉嫌洗錢及掩蓋侵占的犯罪所得，直至佶城公司發現異常提告。
台北地檢署今偵辦吳姓會計涉嫌侵占佶城公司款項2.7億元，依涉犯務侵占、背信、業務文書登載不實及違反商業會計法填製不實會計憑證、洗錢防制法洗錢等罪嫌，指揮調查局新北市調查處持搜索票搜索吳女等10人住居所共11處，並通知吳女和人頭公司負責人等10名被告到案釐清案情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言