傳產公司「神鬼女會計」涉假交易14年套走2.7億元 檢調搜索約談10人

鬆緊帶買賣進出口公司「佶城實業」會計主管吳姓女子涉嫌以7家公司行號假交易套出公司資金，不法所得高達2億7千餘萬元，犯罪時間長達14年，台北地檢署今指揮調查局搜索吳女等人住居所，約談10人到案釐清案情。

佶城公司為傳統產業，1994年成立，經營鬆緊帶、織帶、粘扣帶、緞帶、蕾絲和拉鏈買賣及進出口業務。檢調掌握，會計主管吳女為資深員工，身兼會計和出納業務，涉嫌以自己名義或找人頭設立公司行號，從2007年至2021年間以7家人頭公司假交易，陸續套出佶城資金高達2.7億餘元，並製作假帳、領出現金、轉匯帳戶、定存外幣等方式，涉嫌洗錢及掩蓋侵占的犯罪所得，直至佶城公司發現異常提告。