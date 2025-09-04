杜秉澄怒斥徐巧芯「王八蛋幹嘛要重判我？」 指彭振聲押到妻子都沒了

國民黨立法委員徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕涉詐，與她丈夫杜秉澄成立水房，和助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近2300百萬元。台北地院依洗錢等罪判杜、劉女各15年、10年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今續行準備程序，杜不滿遭押18個月，情緒激動地說「徐巧芯那個王八蛋，我沒怎樣幹嘛要重判我們？」

高院今天開庭時，杜秉澄（37歲）的律師聲請調閱取漢澄公司交易紀錄，以證明杜早就在從事虛擬貨幣的交易買賣；同時也傳陳姓、張姓、林姓被害人與盛姓女被害人出庭。

不過庭訊一開始，杜秉澄就不斷解釋公司的運作情形，法官表示目前是律師聲請調查證據，並非言詞辯論，杜則說「我快瘋了，只有幾分鐘可以講」。

律師表示，杜是幣商，客戶給他資金，杜無法查證資金的來源。因杜不斷講述自己從事虛擬貨幣的歷史與交易手法，庭訊難以進行，法官數度要他冷靜，杜則大罵「你們連這個東西都不懂就要關我15年」、「殺人都沒我們多」、「老婆跟徐巧芯一樣，叫我吃藥」，感慨無奈無人知。

杜還說自己是對國家有貢獻的人，還說要法官「知道我的來歷」，但法官表示這與案件無關，杜崩潰喊叫「彭振聲已死了一個太太」，他若不讓他解釋清楚，「我死一死」。杜埋怨，看守所環境窄小，妻子的腳都廢了，「我們有傳宗接代的需求」。

對於無法具保，法官表示是因為杜每次的說法都不一樣，也與其他證人說詞不符。杜表示自己是司法弱勢，他沒有參與詐騙，法官則要他仔細看一審判決書，判決書裡並未直指他們直接詐騙，而是「處理後端」。

本案源於檢警追查一起詐騙案金流，發現「東霖公關顧問公司」涉嫌替詐團洗錢上千萬，循線查出負責人林于倫和杜秉澄、劉向婕等人涉案；杜秉澄夫婦和林于倫自稱虛擬貨幣幣商，否認洗錢，遭羈押禁見。

北院判決指出，杜秉澄受詐團上層成員暱稱「小老虎」指揮，2023年1月起組「後端水房」，召募吳沂珊、劉向婕（41歲），並與劉共同招募林于倫（42歲）加入，同年8月7日起詐騙53名被害人，將贓款透過前端水房及後端水房交給詐團上層，將泰達幣從後端水房轉入前端水房形成洗錢鏈，共計洗錢2289萬元。

杜秉澄犯操縱、指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共52罪，應執行有期徒刑15年；劉向婕犯指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共52罪，應執行有期徒刑10年；林于倫、吳沂珊各犯加重詐欺取財罪共53罪，分別應執行有期徒刑8年、6年。