鄭文燦貪汙案又換法官 64期剛分發「舊」人中籤全新合議庭接手

海基會前董事長鄭文燦涉收賄案，去年8月27日偵結後，負責審理庭長、法官陸續病倒請假波折，法院不得不重新分案，今午再度公開辦理抽籤，由剛於上月28日報到的64期新任法官刑十一庭「芳股」法官田時雨擔任受命、審判長潘政宏、陪席法官蔡旻穎組成新合議庭，接手後續審理。

鄭文燦遭控時任桃園市長期間收賄案，桃園地院公開以人工抽籤方式辦理分案，案件原由刑十四庭合議庭審理，受命法官為廖奕淳，審判長江德民。詎料江去年10月間因病請假並請辭審判長，導致職位出缺，同時也需重新調整案件分配。

桃院依法官法、審判長選任暨事務分配辦法規定，依據符合資格票選審判長的排序，再篩除正案偵查期間審理過檢方聲請監聽、搜索及強制處分的法官後，去年11月間決議，承審審判長由法官孫立婷接任。

受命法官廖奕淳自去年8月接案後，直到今年2月下旬，獨任進行多達9次準備庭期，但在3月初健康檢查發現異狀，原定3月18日第一次審理庭期被迫取消，之後緊急入院，確認罹患重大傷病，亟需長期醫治療養，於4月間請假，為免案件陷入停滯，由審判長孫立婷自4月15日實質代理，仍積極召開多次準備程序、親自勘驗錄音光碟，力保審理不中斷。

今年8月28日司法新事務年度開始，桃院依刑事庭分案補充要點，組成審核小組，就全部異動股的遲延、視為不遲延、繁難案件等，依繁難程度分類，打散分配，鄭案即列入需重新分案案件。

這次公開人工抽籤僅限司法官學院64期新分發法官參與，雖然部分刑庭因審理過強制處分紀錄而整庭迴避，但仍有11名新人須參與，一度引發外界質疑「強迫中獎」。

今午抽籤結果出爐，案件落入刑十一庭芳股，由64期新人田時雨法官承辦，審判長潘政宏、陪席法官蔡旻穎共同審理，而田時雨並非司法新人，原為桃園地檢署書記官，也曾擔任過檢方的資料科科長，在職時工作相當認真，如今成為轉換跑道，對於案件並不陌生。