電商女王安晨妤控告元祖創辦人滯留住宅 雙親一同進屋也遭起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

電商女王安晨妤2019年與元祖食品二少東張劭緯離婚，控告元祖創辦人、前婆婆張秀琬擅闖她住處，未經同意持手機錄影，張秀琬遭依留滯住宅罪，判拘役30日可易科罰金定讞。當時安晨妤父母張常生、安小琴一同和張秀琬進入屋內，法官認為2人也是共犯依職權告發，台北地檢署今依妨害自由罪起訴安晨妤父母。

全案源於，2023年5月1日安晨妤與小孩、藝人黃鐙輝夫妻在家中，她父母按門鈴要求進入家門，張秀琬也跟著進門，張秀琬未經同意拿手機在屋內拍攝，安晨妤當場要求張秀琬和父母離開，但張秀琬拒絕，想要看孫女；直到安晨妤報警，警方到場後張秀琬和她父母才離開，滯留住宅內約10分鐘。

檢方依侵入住宅、妨害秘密罪起訴張秀琬，一審認為僅成立妨害秘密罪，依留滯住宅罪判處拘役30日，可易科罰金；檢方認為，張秀琬滯留屋內不願離去的時間長達近1小時，已造安晨妤幼女嚎啕大哭，母女身心受創至鉅，量刑過輕及涉妨害秘密罪提上訴。高等法院認為，張秀琬沒有尊重安晨妤居住領域的權限及安寧，否認犯行，量刑拘役30日未逾越法定刑度，判決駁回上訴，妨害秘密判處無罪，本案不得再上訴，全案定讞。

法院審理時勘驗當天安晨妤的手機錄影畫面，安晨妤對張秀琬說「不是你有探視權...那媽媽你想看，我都願意讓你看，但是不要侵入我的民宅，你們可以離開嗎？」「拜託，請你們離開」安晨妤在警方到場後向警員表示「這3位都離開，拜託，我沒辦法家裡這樣已經鬧了快1小時半了」。法官依安晨妤說法，認為安晨妤父母為共犯，依職權告發，檢察官另案調查。檢方今日偵結，認定張常生、安小琴涉妨害自由罪嫌，依法起訴。

安晨妤。圖／聯合報系資料照片
安晨妤。圖／聯合報系資料照片

