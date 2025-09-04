電商女王安晨妤控告元祖創辦人滯留住宅 雙親一同進屋也遭起訴

電商女王安晨妤2019年與元祖食品二少東張劭緯離婚，控告元祖創辦人、前婆婆張秀琬擅闖她住處，未經同意持手機錄影，張秀琬遭依留滯住宅罪，判拘役30日可易科罰金定讞。當時安晨妤父母張常生、安小琴一同和張秀琬進入屋內，法官認為2人也是共犯依職權告發，台北地檢署今依妨害自由罪起訴安晨妤父母。

全案源於，2023年5月1日安晨妤與小孩、藝人黃鐙輝夫妻在家中，她父母按門鈴要求進入家門，張秀琬也跟著進門，張秀琬未經同意拿手機在屋內拍攝，安晨妤當場要求張秀琬和父母離開，但張秀琬拒絕，想要看孫女；直到安晨妤報警，警方到場後張秀琬和她父母才離開，滯留住宅內約10分鐘。

檢方依侵入住宅、妨害秘密罪起訴張秀琬，一審認為僅成立妨害秘密罪，依留滯住宅罪判處拘役30日，可易科罰金；檢方認為，張秀琬滯留屋內不願離去的時間長達近1小時，已造安晨妤幼女嚎啕大哭，母女身心受創至鉅，量刑過輕及涉妨害秘密罪提上訴。高等法院認為，張秀琬沒有尊重安晨妤居住領域的權限及安寧，否認犯行，量刑拘役30日未逾越法定刑度，判決駁回上訴，妨害秘密判處無罪，本案不得再上訴，全案定讞。