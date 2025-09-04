爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄網紅減重醫師王銘嶼今年7月替患者執行縮胃手術，卻接連導致2名女患者死亡，王因涉及多項重大違規遭廢止執業執照，昨遭移送地檢署偵辦後以200萬元交保，其中一名受害許姓病患的家屬今控訴，王銘嶼至今都不出面也不向家屬道歉，泣訴王根本不認為自己有錯，家屬表態會追究到底。

接受王銘嶼動刀的許姓女患者，今年7月2日才動完刀，就因術後疑似肺炎及肺栓塞不治，而短短不到10天，王銘嶼動刀的另名林姓女患者也在7月10日術後出現呼吸窘迫等不適症狀，僅32小時後便猝死。

許女的父親今控訴，王銘嶼事發至今都未曾向家屬道歉，許父泣訴「王銘嶼根本不覺得自己有錯，但接連2條人命死在他手上，王銘嶼不會覺得跟他自己有很大的關係嗎」，更爆料王銘嶼執業的安泰醫院，昨晚還由院方派員捧著25萬元現金登門拜訪，稱要給予家屬慰問，但當場遭許父拒絕。

許父表示，家屬等的就是一句反省道歉，但醫院的做法更像是因為王銘嶼遭衛生局調查認定有多項重大違規，還被醫懲會決議廢止執業執照移送法辦後，醫院才急忙拿著慰問金登門拜訪，但卻也不見王銘嶼出面向家屬道歉。

許父強調絕對會追究到底，將聯合另一名受害者家屬訴諸司法討回公道，誓言要王銘嶼付出代價，包含刑事責任及民事求償，希望法院能重判，也擔心若此事風波過後王銘嶼會再恢復執業執照。

高雄網紅減重醫師王銘嶼遭指控執行減重手術害命，家屬泣訴至今等不到一句道歉。圖／翻攝自臉書
