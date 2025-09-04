快訊

台南歸仁分局派出所前所長涉洩密、收賄 警友會副會長羈押7月求交保

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南歸仁警分局歸南派出所許姓前所長被控去年6月底洩露警方取締砂石車勤務給警友會林姓副會長，避免林所承攬建案工程4名司機載運營建事業廢棄物遭取締，甚至違法傾倒永康區，事後再以茶葉行賄許，許、林被訴貪汙等罪嫌，台南地院下午召開準備庭，林仍否認圖利及行賄。

案發後，許姓前所長經法院裁押不到4個月，目前遭警方停職中，林則裁押迄今約7個月，本月中旬押期將屆，準備庭程序後，法官訊問林等人延押與否意見。

檢方認為，原裁定理由及羈押原因的必要性現仍存在，建請法官審酌續押。檢方指出，林對圖利及行賄罪嫌部分仍否認犯行，此部分犯罪事實仍待詢問相關證人後確認。

林的委任律師表示，林對圖利及行賄部分說法一致，檢方認交保後會與許前所長等人勾串純屬臆測，然而，林、許面對廉政署約談至迄今供詞一致，無矛盾或歧異，也不可能逼迫被告作不實陳述。

律師提出林願以50萬至100萬元具保，且依法而言，許所犯罪責較重，關不到4個月，林罪責較輕，關押迄今約7個月，有失比例原則。同時，本案堆土機等已拍賣120餘萬元，加上之前交保金25萬元，都快150萬元，再加上這次具保金，應可確保不會逃亡。

林說，迄今已被關那麼久，他只是個承包商，也沒黑道背景，卻因行政程序上的違法而被關，希望法官給他一次機會，早日跟家人團聚。在場旁聽家人則紛紛對他揮手致意。

法官表示，待合議後盡快作出裁示。全案預計10月中旬開庭審理，屆時也將傳喚司機、許前所長等相關證人交互詰問。

歸仁警分局歸南派出所許姓所長被控去年6月底洩露警方取締砂石車勤務給警友會林姓副會長，避免他所承攬建案工程司機載運營建事業廢棄物遭取締，事後再以茶葉行賄許。圖／本報資料照
歸仁警分局歸南派出所許姓所長被控去年6月底洩露警方取締砂石車勤務給警友會林姓副會長，避免他所承攬建案工程司機載運營建事業廢棄物遭取締，事後再以茶葉行賄許。圖／本報資料照

法官 台南 廉政署

