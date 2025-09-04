快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

同事訝異！竹市副議長余邦彥捲土資場案遭聲押 新竹市政府回應曝光

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰黃羿馨／新竹即時報導

新竹市議會副議長余邦彥疑涉入土資場案遭檢調搜索並聲押，余邦彥是新竹市前議員余泉霖之子，也是8至11屆4連霸議員，第10、11屆時擔任副議長，為人有乃父之風，相當海派，今天捲入貪瀆案，議會同事紛紛感到訝異。

據了解，此案為「案外案」。檢警先前接獲檢舉，鎖定新竹市某處非法土資暫置場展開調查，經長期蒐證後，發現該場負責人與副議長余邦彥多次往來聯繫。調查亦發現，該土資場有數百萬元金流去向不明，負責人雖辯稱款項已全數花用，但卻在余邦彥帳戶中出現一筆金額相符的金流紀錄。檢方訊問後，認為涉有貪瀆嫌疑，遂向法院聲押。

現年54歲的副議長余邦彥，從政之路深受父親、新竹市前議員余泉霖影響，余泉霖人稱「大頭仔」，性格海派，樂於結交人脈，而余邦彥繼承乃父風範，擔任市議員以來同樣交遊廣闊、樂善好施，待人則更顯低調謙和。

余邦彥家族長期關注教育相關事業，包括營養午餐團膳、學校制服與體育用品採購，甚至延伸至各類體育場館的委外營運，事業版圖橫跨教育與運動領域。他本人亦積極投入公共事務，現任消防局義消總隊長，熱心公益、積極投入社會服務。

在政治之路方面，余邦彥連任4屆市議員，並擔任2屆副議長，均與議長許修睿搭檔合作，本屆（第11屆）以無黨籍身分當選，並與民眾黨議員共同成立「新聯線」政團，支持新竹市長高虹安推動市政。

余邦彥無論在公共服務、推動市政都展現積極作為，並以謙遜的作風深獲地方肯定，此次涉入棄土場疑似貪汙案也讓外界及議會同仁訝異，多數不相信會發生這樣的事。

有議員私下指出，土方產業一向利益龐大，若非具備特殊背景或相當分量，難以介入其中。不過，余邦彥交友、投資涉足行業廣泛，相關情況仍待司法釐清，在調查結果出爐前不宜妄加評論；若無不法應予以清白，若有不法則依法辦理。

據了解，新竹市有4家合法登記的土資場，檢調人員昨天到市府都發處調閱資料時，曾鎖定其中2家土資場了解相關內容，但稱檢調人員是持公文書請市府配合調查，並非搜索。新竹市議會與新竹市政府基於偵查不公開，不便表示意見。

54歲的新竹市副議長余邦彥是新竹市議會8至11屆4連霸議員。圖／報系資料照
54歲的新竹市副議長余邦彥是新竹市議會8至11屆4連霸議員。圖／報系資料照

