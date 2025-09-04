同事訝異！竹市副議長余邦彥捲土資場案遭聲押 新竹市政府回應曝光

新竹市議會副議長余邦彥疑涉入土資場案遭檢調搜索並聲押，余邦彥是新竹市前議員余泉霖之子，也是8至11屆4連霸議員，第10、11屆時擔任副議長，為人有乃父之風，相當海派，今天捲入貪瀆案，議會同事紛紛感到訝異。

據了解，此案為「案外案」。檢警先前接獲檢舉，鎖定新竹市某處非法土資暫置場展開調查，經長期蒐證後，發現該場負責人與副議長余邦彥多次往來聯繫。調查亦發現，該土資場有數百萬元金流去向不明，負責人雖辯稱款項已全數花用，但卻在余邦彥帳戶中出現一筆金額相符的金流紀錄。檢方訊問後，認為涉有貪瀆嫌疑，遂向法院聲押。

現年54歲的副議長余邦彥，從政之路深受父親、新竹市前議員余泉霖影響，余泉霖人稱「大頭仔」，性格海派，樂於結交人脈，而余邦彥繼承乃父風範，擔任市議員以來同樣交遊廣闊、樂善好施，待人則更顯低調謙和。

余邦彥家族長期關注教育相關事業，包括營養午餐團膳、學校制服與體育用品採購，甚至延伸至各類體育場館的委外營運，事業版圖橫跨教育與運動領域。他本人亦積極投入公共事務，現任消防局義消總隊長，熱心公益、積極投入社會服務。

在政治之路方面，余邦彥連任4屆市議員，並擔任2屆副議長，均與議長許修睿搭檔合作，本屆（第11屆）以無黨籍身分當選，並與民眾黨議員共同成立「新聯線」政團，支持新竹市長高虹安推動市政。

余邦彥無論在公共服務、推動市政都展現積極作為，並以謙遜的作風深獲地方肯定，此次涉入棄土場疑似貪汙案也讓外界及議會同仁訝異，多數不相信會發生這樣的事。

有議員私下指出，土方產業一向利益龐大，若非具備特殊背景或相當分量，難以介入其中。不過，余邦彥交友、投資涉足行業廣泛，相關情況仍待司法釐清，在調查結果出爐前不宜妄加評論；若無不法應予以清白，若有不法則依法辦理。