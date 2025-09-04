查非法棄土場案外案…新竹市副議長余邦彥遭聲押 竹檢回應了

快訊

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導

新竹市議會驚傳被檢調搜索，國民黨籍副議長余邦彥近日遭傳喚訊問，昨天上午檢調到新竹市議會和余的住處搜索，扣得物證，余夜間聲押。新竹地檢署今天回應，經檢察官於同日晚間訊問余姓被告後，認其涉嫌違反貪汙治罪條例罪嫌重大，且有串證之虞，依法當庭逮捕後，向臺灣新竹地方法院聲請羈押禁見。

據了解，檢調人員昨天也到新竹市府都發處建管科調閱相關資料，移疑與非法土方資源場等相關。新竹地檢署今天表示，余邦彥涉嫌違反貪汙治罪條例等案件，案經檢察官指揮法務部調查局新竹縣調查站，於9月間陸續約談余姓被告及相關證人到案，並於昨天上午至新竹市議會及余姓被告住處執行搜索，扣得物證。

案經檢察官於同日晚間訊問余姓被告後，認其涉嫌違反貪汙治罪條例罪嫌重大，且有串證之虞，依法當庭逮捕後，向新竹地方法院聲請羈押禁見。檢方表示，公務員廉潔是維護國家法治的基石，公職人員若涉違法或貪瀆行為，新竹地檢署將秉持職權依法嚴辦，絕不寬貸。

余邦彥等人因棄土場疑涉貪，遭檢調搜索，也引發政壇震盪。據了解，此案屬「案外案」，檢警原先鎖定新竹市某處非法土資暫置場展開調查，長期蒐證後發現該場負責人與余邦彥有多次聯繫，懷疑余邦彥有涉案，幾天前曾傳喚余邦彥到地檢署訊問，這次大動作搜索，引發關注，檢方並以涉嫌貪瀆為由聲押，預計今天下午開羈押庭。

地方指出，54歲的余邦彥會從政，是受議員父親余泉霖影響，余邦彥做人相對低調謙和，第11屆是以無黨籍身分當選，余的家族長期與教育相關的事業有連結，例如營養午餐團膳公司等，這次涉入棄土場疑似貪汙案讓議會同仁很訝異。

不具名議員提到，余邦彥為人低調，幾乎未曾聽到他曾涉及到非法土方資源場案，基本上，由於土方利益龐大，沒有特殊背景或夠分量的人，很難插手其中，對於涉案狀況，也不好多說什麼。

新竹市議會國民黨副議長余邦彥。圖／本報資料照片
新竹市議會國民黨副議長余邦彥。圖／本報資料照片

杜秉澄怒斥徐巧芯「王八蛋幹嘛要重判我？」 指彭振聲押到妻子都沒了

國民黨立法委員徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕涉詐，與她丈夫杜秉澄成立水房，和助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近2...

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

高雄網紅減重醫師王銘嶼今年7月替患者執行縮胃手術，卻接連導致2名女患者死亡，王因涉及多項重大違規遭廢止執業執照，昨遭移送...

鄭文燦貪汙案又換法官 64期剛分發「舊」人中籤全新合議庭接手

海基會前董事長鄭文燦涉收賄案，去年8月27日偵結後，負責審理庭長、法官陸續病倒請假波折，法院不得不重新分案，今午再度公開...

電商女王安晨妤控告元祖創辦人滯留住宅 雙親一同進屋也遭起訴

電商女王安晨妤2019年與元祖食品二少東張劭緯離婚，控告元祖創辦人、前婆婆張秀琬擅闖她住處，未經同意持手機錄影，張秀琬遭...

台南歸仁分局派出所前所長涉洩密、收賄 警友會副會長羈押7月求交保

台南歸仁警分局歸南派出所許姓前所長被控去年6月底洩露警方取締砂石車勤務給警友會林姓副會長，避免林所承攬建案工程4名司機載...

同事訝異！竹市副議長余邦彥捲土資場案遭聲押 新竹市政府回應曝光

新竹市議會副議長余邦彥疑涉入土資場案遭檢調搜索並聲押，余邦彥是新竹市前議員余泉霖之子，也是8至11屆4連霸議員，第10、...

