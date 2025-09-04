查非法棄土場案外案…新竹市副議長余邦彥遭聲押 竹檢回應了

新竹市議會驚傳被檢調搜索，國民黨籍副議長余邦彥近日遭傳喚訊問，昨天上午檢調到新竹市議會和余的住處搜索，扣得物證，余夜間聲押。新竹地檢署今天回應，經檢察官於同日晚間訊問余姓被告後，認其涉嫌違反貪汙治罪條例罪嫌重大，且有串證之虞，依法當庭逮捕後，向臺灣新竹地方法院聲請羈押禁見。

據了解，檢調人員昨天也到新竹市府都發處建管科調閱相關資料，移疑與非法土方資源場等相關。新竹地檢署今天表示，余邦彥涉嫌違反貪汙治罪條例等案件，案經檢察官指揮法務部調查局新竹縣調查站，於9月間陸續約談余姓被告及相關證人到案，並於昨天上午至新竹市議會及余姓被告住處執行搜索，扣得物證。

案經檢察官於同日晚間訊問余姓被告後，認其涉嫌違反貪汙治罪條例罪嫌重大，且有串證之虞，依法當庭逮捕後，向新竹地方法院聲請羈押禁見。檢方表示，公務員廉潔是維護國家法治的基石，公職人員若涉違法或貪瀆行為，新竹地檢署將秉持職權依法嚴辦，絕不寬貸。

余邦彥等人因棄土場疑涉貪，遭檢調搜索，也引發政壇震盪。據了解，此案屬「案外案」，檢警原先鎖定新竹市某處非法土資暫置場展開調查，長期蒐證後發現該場負責人與余邦彥有多次聯繫，懷疑余邦彥有涉案，幾天前曾傳喚余邦彥到地檢署訊問，這次大動作搜索，引發關注，檢方並以涉嫌貪瀆為由聲押，預計今天下午開羈押庭。

地方指出，54歲的余邦彥會從政，是受議員父親余泉霖影響，余邦彥做人相對低調謙和，第11屆是以無黨籍身分當選，余的家族長期與教育相關的事業有連結，例如營養午餐團膳公司等，這次涉入棄土場疑似貪汙案讓議會同仁很訝異。