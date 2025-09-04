快訊

得標後貨品還廠商…研究員創業吸血詐中研院千萬 士檢偵結起訴14人

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

格斯科技公司負責人張男等人利用先前擔任中研院研究員機會，與多家廠商合作不實請款1883萬餘元，該公司得標採購案後回收總價1598萬餘元的貨品，還將公司廢棄物送進中研院處理，檢方偵結依背信等罪嫌起訴張等14人，考量相關犯行造成中研院嚴重損失，建請法院從重量刑。

起訴指出，張男曾任中研院物理研究所超電導實驗室助理研究員，後為格斯科技公司負責人；紀男曾是中研院同實驗室博士後研究員，負責該實驗室採購業務，也是格斯公司股東；黃男是格斯公司品保部經理，鄧女則是業務助理；李男等10人分別是能源、設計、科技、電力科技、機械等公司廠商人員。

張男2018年至2020年間，分別向多家廠商購買、租用設備，以不實支出單據及發票向中研院請款至少1883萬3748元。

紀男2019年間分別辦理「客製化電池芯與極耳等四項材料」等6項科研採購案，由格斯公司得標後，將總價1589萬餘元的履約物無償交還原公司。

張、紀、黃3人2019年至2021年陸續將格斯公司產出的廢電芯等有害事業廢棄物運送至中研院，作為實驗室產出的廢棄物處理，使中研院損失7萬餘元費用。

檢方清查相關採購資料、對話紀錄、報價單、出貨明細及相關筆錄等，認定張等14人分別涉嫌詐欺取財、違反商業會計法、行使業務上登載不實、業務侵占、背信等罪，偵結起訴。

另，張男曾任中研院研究員，著眼能源轉型可獲利而成立格斯公司，夥同其他研究員長期詐領中研院研究經費，造成中研院預算損失，建請法院從重量刑，以示懲儆。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

詐欺 能源 中研院

相關新聞

台中出現「女裝遛鳥俠」 大叔掛假陽具逛大街…下場出爐

台中大里區新甲路、立中街口今年3月出現男扮女裝、戴假陽具的「遛鳥俠」，黃姓男子自稱「個人喜好」才穿女裝又裸露假陽具，但不...

得標後貨品還廠商…研究員創業吸血詐中研院千萬 士檢偵結起訴14人

格斯科技公司負責人張男等人利用先前擔任中研院研究員機會，與多家廠商合作不實請款1883萬餘元，該公司得標採購案後回收總價...

國三生用羽球拍打石頭害同學右眼近失明 媽媽連帶要賠240萬

屏東縣許姓國三生上體育課時竟隨手拿起地上的石頭用羽毛球拍揮擊，未料石頭竟打中盧姓男同學右眼，導致右眼視力受損幾近失明，盧...

陸配周滿芝涉發展組織無罪 最高院撤銷發回

台灣新住民關懷總會理事長周滿芝被控受中國指示與資助，在台發展組織，高雄高分院判決無罪。最高法院認為，原判決有調查未盡、理...

影／蘆洲男買汽油說要燒掉法院 母親報警檢察官偵結起訴

新北市蘆洲區1名李姓男子自稱不滿政府機關，3月間購買汽油說要縱火燒掉台北地方法院，他的母親察覺之後報案，警方查扣油桶函送...

不實醫材採購詐3377萬 北榮醫師、醫檢師等5人貪汙等罪起訴

鄭姓醫師任職台北榮總、陽明交通大學醫學院期間，指示張姓醫檢師與醫材公司合作，以不實研究需求請購醫材詐領經費3377萬36...

