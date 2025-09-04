陸配周滿芝涉發展組織無罪 最高院撤銷發回
台灣新住民關懷總會理事長周滿芝被控受中國指示與資助，在台發展組織，高雄高分院判決無罪。最高法院認為，原判決有調查未盡、理由欠備的違誤，日前撤銷無罪判決，發回更審。
根據最高法院判決書，原判決依據調查局函復結果，認為周滿芝所涉「中國陝西省愛國主義志願者協會」及「中國愛國主義志願者協會」，無中國官方實質控制或關聯事證。
最高法院判決表示，檢方於原審已提出國安局函復調查資料，認為這2個組織有中共黨組織幹部及現職黨政軍人士參與，原判決就不採信國安局資料部分有調查未盡、理由欠備的違誤。
最高法院表示，原判決認為周滿芝參與組織屬個人價值觀實踐，若視為發展組織客觀行為，將過度限制人民自由，但其成立的「高雄市新住民姐妹關懷協會」是否屬附隨組織，以及相關金流部分，原審調查未盡，因此撤銷判決，發回台灣高等法院高雄高分院更審。
本案起於，根據台灣高等檢察署高雄檢察分署起訴，周滿芝原為「中國陝西省愛國主義志願者協會」成員，民國92年嫁來台取得身分證，104年間參與籌組「中國愛國黨」，其後成立「高雄市新住民姐妹關懷協會」及「台灣新住民關懷總會」。105年並加入中國統一戰線工作委員會，負責部門為中國愛國主義志願者協會台灣發起工作組。
檢方指控，周滿芝106年在台成立「愛國主義志願者協會」，隨後赴中國湖南會晤中國統戰部官員，尋求資助在台發展組織；107年又赴中簽署「中華海峽兩岸（民間）愛國促統宣言」，以「高雄市新住民關懷協會」名義在台招攬陸配等。
高雄高分院合議庭審理後，認為依調查局函復2個涉案中國組織無中國官方實質控制或關聯事證；周滿芝會晤中國統戰人士、獲資助及招攬陸配等部分，檢察官舉證不足，據此判決無罪。
