影／蘆洲男買汽油說要燒掉法院 母親報警檢察官偵結起訴

新北市蘆洲區1名李姓男子自稱不滿政府機關，3月間購買汽油說要縱火燒掉台北地方法院，他的母親察覺之後報案，警方查扣油桶函送新北地檢署偵辦，檢察官近日偵查終結，依預備放火燒燬現有人所在建築物罪嫌起訴李男。

婦人3月21日上午8時許，打電話向蘆洲警分局三民派出所報案，說她兒子打算拿汽油去燒台北地方法院，員警透過電話規勸安撫45歲李男，當天稍後他便前往派出所交出汽油。

警方調閱監視器發現李男3月6日凌晨0時53分前往百貨賣場購買汽油桶，再到加油站購買275元95無鉛汽油，天亮之後又帶著米酒空瓶，到加油站購買95無鉛汽油填裝。李男的母親意外發現家裡有汽油，詢問之後李男竟稱打算縱火燒掉法院，趕緊報案求助。