影／蘆洲男買汽油說要燒掉法院 母親報警檢察官偵結起訴
新北市蘆洲區1名李姓男子自稱不滿政府機關，3月間購買汽油說要縱火燒掉台北地方法院，他的母親察覺之後報案，警方查扣油桶函送新北地檢署偵辦，檢察官近日偵查終結，依預備放火燒燬現有人所在建築物罪嫌起訴李男。
婦人3月21日上午8時許，打電話向蘆洲警分局三民派出所報案，說她兒子打算拿汽油去燒台北地方法院，員警透過電話規勸安撫45歲李男，當天稍後他便前往派出所交出汽油。
警方調閱監視器發現李男3月6日凌晨0時53分前往百貨賣場購買汽油桶，再到加油站購買275元95無鉛汽油，天亮之後又帶著米酒空瓶，到加油站購買95無鉛汽油填裝。李男的母親意外發現家裡有汽油，詢問之後李男竟稱打算縱火燒掉法院，趕緊報案求助。
警詢後將李男依公共危險罪嫌函送新北地檢署偵辦，近日檢察官偵查終結依預備放火燒燬現有人所在建築物罪嫌起訴李男。
